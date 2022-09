A Fazenda 2022 participantes: quem são os peões da edição?

Já começaram a circular nomes de supostos A Fazenda 2022 participantes que vão concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão. Entre eles, está o ex-BBB Felipe Prior, o ator Thomaz Costa e o influenciador Victor Igoh. O cantor Latino, que também foi apontado como cotado, teria desistido da atração.

Felipe Prior pode estar entre os A Fazenda 2022 participantes

Felipe Prior é um dos famosos que podem estar no elenco da próxima temporada de A Fazenda, de acordo com o jornalista Fefito, do UOL.

Prior tem 30 anos de idade e é de São Paulo. Formado em arquitetura, ficou famoso em 2020 ao participar do Big Brother Brasil. O brother se destacou ao formar dupla com Babu Santana, que se tornou seu grande parceiro de jogo durante a temporada.

O arquiteto foi eliminado em uma disputa contra Mari Gonzalez e Manu Gavassi no maior paredão da história do programa. A grande rivalidade entre Prior e Gavassi mobilizou os fãs na internet e rendeu 1.532.944.337 de votos na berlinda, que entrou para o Guinness World Records como a maior votação de um programa de televisão no mundo. O paulista foi eliminado com 56,73% dos votos, enquanto a cantora continuou no jogo com 42,51%.

Além de ex-BBB e arquiteto, Prior também é dono de uma pizzaria em São Paulo e influenciador digital, somando mais de 6 milhões de seguidores.

Thomaz Costa

Outro famoso que deve estar entre os A Fazenda 2022 participantes é o ator Thomaz Costa, ainda de acordo com Fefito. O paulista já é um velho conhecido dos realities: ele participou da primeira temporada do Ilha Record no ano passado.

Costa ficou conhecido por interpretar Daniel Zapata na novela Carrossel, do SBT, em 2012. Ele interpretou o mesmo personagem nos filmes Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016), além do especial de Natal do folhetim e da série Patrulha Salvadora (2014).

Em 2016, o ator foi um dos participantes do Dance se Puder, quadro do programa da Eliana. Ele também foi jurado do Canta Comigo Teen, da Record. No ano passado, seguiu na emissora de Edir Macedo para integrar o elenco do Ilha Record, terminando em 9º lugar na competição.

O ator também faz sucesso nas redes sociais. No Instagram, são mais de 6 milhões de pessoas que o acompanham diariamente.

A Fazenda 2022 participantes: quem são as peoas da edição?

Victor Igoh está entre os A Fazenda 2022 participantes

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, Victor Igoh é um dos A Fazenda 2022 participantes. O famoso ganhou as manchetes no ano passado depois de terminar o noivado com Sthe Matos, que participou da última temporada do reality rural.

Victor tem 30 anos de idade, é empresário e influenciador digital, seguido por mais de 4 milhões de pessoas. Antes de namorar Sthe Matos, ele já se relacionou com a ex-panicat Carol Narizinho em 2018.

No ano passado, o influenciador se envolveu uma polêmica. Sua então noiva Sthe Matos entrou para o elenco de A Fazenda, onde se aproximou de Dynho Alves, que na época era casado com MC Mirella. As trocas de carinho entre os dois incomodou o noivo de Sthe, que anunciou o fim do relacionamento mesmo antes da peoa deixar o programa.

“Eu ia esperar o programa acabar ou a saída da Sthefane para encontrá-la e ao menos tentar entender o porquê desse comportamento que todos estão vendo. Desde a entrada dela do reality, já assisti, incansáveis vezes, a cenas contraditórias a tudo que eu acreditava existir entre nós como casal e família”, disse. Mas depois de assistir alguns vídeos da participação da influenciadora no programa, o empresário decidiu colocar um fim no noivado.