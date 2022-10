A Fazenda 2022: poder do lampião da semana vai colocar peão na roça; veja

Kerline venceu a Prova de Fogo em A Fazenda 2022 e, na próxima terça-feira, 25, poderá usar os poderes das chamas Vermelha e Preta para mudar quem está na berlinda. Descubra qual é o poder do lampião dessa semana, quem está na baia e entenda como será a formação da roça desta semana.

Qual é o poder do lampião dessa semana?

Nessa semana, onde será definida a sexta roça, o poder do lampião escolhido pelo público vai deixar o ganhador da prova de fogo com ainda mais poder. Isso porque, Kerline poderá definir mais um roceiro.

Você é o terceiro roceiro de hoje. Caso você já esteja na roça, escolha o terceiro roceiro entre os peões da baia ou da sede

Antes de convidar os peões para disputar a Prova de Fogo, Adriane Galisteu abriu uma votação popular para definir qual é o poder do lampião dessa semana.

A ação, que é uma parceria com um dos patrocinadores do reality, deu duas opções para que o público escolhesse a favorita por meio de uma votação oficial no R7, o portal da Record TV na web.

Além de descobrir o poder da chama vermelha, qual é o poder do lampião dessa semana ainda reserva surpresas para os participantes e o público, já que o lampião vem recheado com dois comandos. O outro, a chama preta, só será revelado durante a formação da roça da edição, marcada para a próxima terça-feira, 25 de outubro.

Durante a formação da roça, o dono do lampião com os poderes terá que decidir qual das duas chamas quer manter para si e para quem dará a outra. A cerimônia de distribuição das chamas deve ser transmitido logo no começo do programa, que está previsto para começar às 23h00 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Formação da roça – entenda como será e detalhes para assistir na internet

A formação da próxima roça de A Fazenda 2022 será ao vivo e promete dar o que falar e causar ainda mais brigas entre os confinados. O peão da semana é o Lucas, do chamado “Grupo A”, também integrado por Deolane.

A votação deve começar Kerline, revelando o poder do lampião dessa semana. Em seguida, ela poderá escolher qual chamar quer para si e qual quer entregar para outro peão. Depois, Galisteu convidará o fazendeiro a votar e mandar um dos inimigos direto para a votação popular pela permanência no programa.

Então, todos os participantes votam e quem for mais indicado pelos concorrentes ocupa o segundo banquinho da roça. Por conta do poder da chama desta semana, o mais votado perde o direito de puxar um participante da baia e o dono da chama é quem ficará com essa missão. Depois, o participante puxado da roça começa o resta um e quem sobrar acabar direto na berlinda. O participante que sobrar no resta um é quem escolhe qual dos roceiros da semana fica de fora da Prova do Fazendeiro.

Como assistir a Fazenda 2022 na internet

Na internet, ver A Fazenda 2022 é uma atividade fácil. Para isso, precisa ter uma conta ativa no PlayPlus – o serviço de streaming oficial da Record TV, que conta com opções gratuitas e pagas. No formato grátis, que precisa ser criado com nome e e-mail, basta fazer login e clicar na aba “No Ar”. Assim, o usuário terá acesso ao mesmo sinal da TV aberta.

No formato pago, que conta com opções a partir de R$ 15,90 ao mês, o assinante ganha acesso também aos sinais exclusivos e 24 horas das câmeras espalhadas dentro da sede do confinamento. Desse jeito, além do sinal da TV aberta na aba “No Ar”, o assinante também consegue ver a interação dos peões durante o intervalo e conferir o que eles estão fazendo, em tempo real, a qualquer hora do dia.

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2022 no DCI.