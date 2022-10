A Fazenda 2022: qual o poder da chama vermelha desta semana?

Poderes do lampião - Foto: Reprodução/Record TV

Qual o poder da chama vermelha desta semana já foi escolhido pelo público de A Fazenda 2022. Na próxima terça-feira, 1, Deborah Albuquerque escolherá qual pergaminho ela quer manter para si e qual vai passar para um colega ou rival. Os poderes da chama vão alterar o resultado da formação de roça mais uma vez.

Qual o poder da chama vermelha desta semana da Fazenda?

O poder da chama vermelha desta semana é a opção B, e prevê que o dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões. O comando foi escolhido pelo público através de uma votação no R7.

Deborah Albuquerque é a dona dos poderes do lampião desta semana. Amanhã, ela deverá ler os dois pergaminhos e escolher um para si e deve repassar o segundo para um jogador. O outro poder é definido pela produção e só é revelado no momento da formação de roça.

Em hipótese alguma Deborah poderá dar qualquer dica sobre os poderes para os outros peões antes do comando de Adriane Galisteu. Caso ela quebre essa regra, o poder poderá ser anulado como já aconteceu durante essa temporada.

Os poderes da chama são lidos durante a formação de roça - a ordem da leitura depende dos comandos. Os roceiros são escolhidos através da indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e dinâmica do resta um. Três deles participam da Prova do Fazendeiro na quarta-feira e um deles escapa da roça.

A Prova de Fogo abre um novo ciclo de provas e eliminação em A Fazenda. A dinâmica é exibida na segunda-feira, seguida da roça na terça, Prova do Fazendeiro na quarta e eliminação na quinta. Nessa semana, o oitavo peão da atual temporada será eliminado.

Quem ganhou a Prova de Fogo em A Fazenda 2022?

Deborah Albuquerque e Moranguinho foram as peoas que venceram a Prova de Fogo de A Fazenda 2022, que nesta semana foi disputada em duplas.

Os parceiros de prova foram definidos através de um sorteio. Participaram da competição Lucas Santos e Ruivinha de Marte, Deborah e Moranguinho e Alex Gallete e Iran Malfitano.

A Prova de Fogo exigiu habilidade e equilíbrio dos peões. Eles precisavam encontrar alguns ovos que estavam escondidos em uma piscina de feno e equilibrá-los para levar os ovos até o espaço onde deveriam colocá-los na ordem correta mostrada no gabarito.

Venceu a dupla Deborah e Moranguinho, que concluíram a prova em menos tempo. A ex-Power Couple optou por ficar com os poderes da chama, enquanto a dançarina levou R$10 mil.

A Prova de Fogo é tradicionalmente gravada aos domingos, mas os melhores momentos são exibidos para o público apenas na edição de segunda-feira. Amanhã, os peões saberão qual o poder da chama Vermelha desta semana durante a formação de roça.

Quem o fazendeiro vai indicar para a roça?

Pelé Milflows, fazendeiro da semana em A Fazenda 2022, ainda não está 100% convicto de sua indicação, mas já está pensando em um nome para mandar à berlinda.

Durante uma conversa com Ruivinha de Marte na última quinta-feira, o rapper revelou que cogita indicar Deolane Bezerra, líder do grupo A e rival do grupo B.

"Já pensou em quem vai indicar direto?", questionou a influenciadora digital. "Eu tava pensando nisso hoje, acredita? Não sei, mano..", respondeu o rapper.

Ruivinha disse que muita coisa ainda iria acontecer até terça-feira, dia de formação de roça. "Eu tô achando que eu vou ter que indicar a Deolane. Não vai ter outra opção", disse o cantor.

A influenciadora digital orientou Pelé a esperar o resultado da roça daquele dia, que eliminou Vini Buttel. "O negócio é ela não fazer a prova do fazendeiro. Esse é o problema. Vamos esperar, se a Pétala sair hoje, dá pra indicar a Deolane. Mas se a Pétala não for, vai ter que indicar outra pessoa, tipo a Bia. Ou já tá de boa?", questionou.

Pelé então listou os integrantes do grupo A que poderiam ser suas opções. "Lá tem Bia, Pétala, Deolane, Lucas, Moranguinho...", começou ele. Ruivinha então disse que Lucas Santos poderia ser uma boa opção.