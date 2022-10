A Fazenda 2022: qual o poder do lampião dessa semana, 7ª roça

O público já pode escolher qual o poder do lampião dessa semana. A votação já está aberta no R7 e segue até domingo, quando será gravada a Prova de Fogo. A opção mais votada pelos internautas será o poder da Chama Vermelha, que mudará os rumos da formação de roça na próxima terça (1º) em A Fazenda 2022.

Qual o poder do lampião dessa semana? Votação está aberta

O público é quem escolhe qual o poder do lampião dessa semana. A audiência poderá escolher entre A) troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede ou B) o dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões.

A opção escolhida pelo público será referente a Chama Vermelha. O poder da outra chama é definido pela produção e só é revelado no momento que o pergaminho for lido durante a formação de roça da próxima terça-feira, 1.

Os poderes da chama podem mudar o resultado da roça, dependendo que estiver escrito em cada um dos pergaminhos. Um deles fica com o peão vencedor da Prova de Fogo - ele deve escolher um colega ou rival para ficar com o outro poder.

Para participar da votação, siga os passos:

1- Acesse o portal oficial de A Fazenda 2022 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/)

2- Clique em 'enquetes' na aba superior;

4- Clique na enquete 'qual deve ser o poder vermelho do Lampião?' para acessar a página de votação;

5- Escolha uma das opções e confirme o voto. Não é necessário fazer cadastro e é possível participar inúmeras vezes.

Que horas começa a Prova de Fogo?

A Prova de Fogo é gravada nas tardes de domingo, sem horário certo para começar, mas a dinâmica é exibida para o público somente na segunda-feira. Apenas quem é assinante do plano pago do Playplus consegue acompanhar a disputa ao vivo.

Nem todos os peões participam, já que é realizado um sorteio para definir quem vai disputar os poderes da chama. Feito o sorteio, os jogadores selecionados vão para o 'Fazendão' onde são realizadas as competições da temporada. A prova define não só o dono dos poderes, mas quem estará na baia.

Os perdedores ou vão direto para a baia ou ganham a chance de escolhem outros peões para acompanhá-los no castigo, dependendo de como for a dinâmica da semana. Os baieiros não podem ser votados durante a votação aberta, mas podem ser indicados pelo fazendeiro e puxados para a berlinda por um dos roceiros.

Quando será a formação de roça?

A sétima formação de roça de A Fazenda 2022 será nesta terça-feira, 1º. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro, que nesta semana é Pelé Milflows, votação aberta, puxada da baia e dinâmica do resta um.

A leitura dos poderes da chama acontecem antes ou depois da formação de roça. O vencedor da Prova de Fogo deve ler os pergaminhos apenas para si e escolher um deles para ficar com ele. O outro, deve ser entregue a um participante.

O dono do poder não deve em hipótese alguma dar qualquer dica sobre o conteúdo dos pergaminhos. Caso haja qualquer comunicação com outros peões, os poderes da chama podem ser cancelados como já ocorreu nesta edição.

A roça só estará definida de fato na quarta-feira. Três roceiros participam da Prova do Fazendeiro e quem vencer não só se livra da berlinda, mas se torna o novo líder da semana.

Veja o cronograma de atividades de A Fazenda 2022 nesta semana:

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa;

Domingo: exibição da convivência entre os peões nas últimas horas e gravação da Prova de Fogo;

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo para o público;

Terça-feira: formação de roça;

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: eliminação;

Sexta-feira: flash ao vivo da festa.