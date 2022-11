A Fazenda 2022: qual o poder do lampião desta semana, 11ª roça

Na próxima terça-feira, 27, os peões formam a primeira roça falsa de A Fazenda 2022. Como de costume, o poder do lampião desta semana poderá mudar os rumos dos jogos. As opções já foram anunciadas por Adriane Galisteu, e o público tem até domingo para votar.

Qual o poder do lampião desta semana em A Fazenda 2022?

O público pode escolher entre as opções A) indique dois peões da baia, um dos dois deverá ser puxado para a terceira vaga da roça; ou B) o dono desse poder deverá trocar o peão que foi vetado da Prova do Fazendeiro por outro peão que está na roça.

A opção escolhida pelo público será referente ao poder vermelho. Já o comando da segunda chama é escolhido pela produção e só é revelado durante a formação da roça que nesta semana será falsa. A Fazenda 2022 ainda não deu mais detalhes de como vai funcionar a dinâmica.

Vale lembrar que em hipótese alguma o dono do poder poderá dar qualquer dica sobre o que está escrito no pergaminho antes do comando de Adriane Galisteu. Caso isso acontece, o poder do lampião desta semana poderá ser anulado, como já aconteceu anteriormente.

Como votar para escolher o poder do lampião?

O público pode votar para escolher o poder do lampião desta semana no site do R7. A votação fica aberta até domingo.

Passo 1: acesse o portal oficial de A Fazenda 14 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique em 'votação' na aba localizada embaixo das fotos dos participantes;

Passo 3: clique na enquete 'qual deve ser o poder vermelho do Lampião?' e depois em 'vote agora e ajude a mudar os rumos do jogo!';

Passo 4: escolha entre as opções A ou B e confirme seu voto.

Quando será a Prova de Fogo?

A Prova de Fogo será gravada neste domingo, 27. No entanto, apenas os assinantes do Playplus conseguem acompanhar alguns flashes da competição ao vivo, já que os melhores momentos são exibidos apenas na edição de segunda-feira.

Não são todos os peões que continuam em A Fazenda 2022 que competem pelos poder do lampião desta semana. É realizado um sorteio para decidir os famosos que vão participar da disputa. Os demais ficam na sede esperando o resultado.

A Prova de Fogo também define quem está na baia. Os perdedores da disputa ou vão direto para o castigo ou ganham a chance de escolher outras pessoas para acompanhá-lo.

A competição costuma ser gravada nas tardes de domingo. Para acompanhar, basta acessar o 'sinal 1' de A Fazenda 2022 e aguardar o início da disputa.

Quando será formada a 11ª roça?

A 11ª roça de A Fazenda 2022 será formada na próxima terça-feira, 29, a partir das 22h30, horário de Brasília. Pela primeira vez na história do programa, a berlinda será falsa, ou seja, um dos peões não será eliminado de fato.

"Semana que vem vai rolar roça falsa e vamos ter muitas surpresas, vocês não perdem por esperar. Já avisei e pronto, os detalhes eu vou contar no momento certo para vocês, mas segura essa emoção porque semana que vem tem roça falsa. Pronto, falei. Eu precisava falar, estava entalada com esse negócio", disse a apresentadora Adriane Galisteu na última quinta. Mais detalhes devem ser divulgados no começo da semana.

A formação de roça começa com a indicação do fazendeiro, que nesta semana é Bia Miranda - essa é a terceira vez que a neta de Gretchen conquista o chapéu. Depois, os peões votam abertamente. O mais votado pela casa ganha o direito de puxar uma pessoa da baia, que por sua vez começa a dinâmica do resta um. Quem sobrar escolhe um dos roceiros para ser vetado da Prova do Fazendeiro.