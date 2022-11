A Fazenda 2022: qual o poder do lampião na 10ª roça?

A votação para definir o poder do lampião desta semana já está aberta! Duas opções foram disponibilizadas pela produção de A Fazenda 2022 e é o público quem decide o que afetará o rumo do jogo na formação da 10ª roça da temporada, na próxima terça-feira.

+Quem já saiu da Fazenda 2022: lista dos eliminados e quem continua

10ª roça - Qual o poder do lampião desta semana?

Nesta semana, as duas opções disponíveis para a escolha do público para a chama verde serão:

Opção A:

Troque o quarto roceiro de hoje por qualquer outro peão da sede ou da baia, mas somente depois que o primeiro indicado definir o veto da prova do fazendeiro.

Opção B:

O dono deste poder ganhará um prêmio de 10 mil reais se decidir deixar a sede sem água quente durante 48 horas.

Veja o anúncio das opções desta semana:

É hora de mexer no jogo da peãozada 🤠💥 Votação do Poder da Chama Original aberta no https://t.co/BI6BWxc5pH 🧩 #AFazenda pic.twitter.com/WlHCNbhQ6b — A Fazenda (@afazendarecord) November 19, 2022

A votação ficará disponível para os fãs do reality show até amanhã, domingo, dia 20 de novembro. É costume do programa encerrar a enquete que define uma das chamas do poder da lampião pouco antes da prova de fogo ser realizada.

A apresentadora Adriane Galisteu então entra ao vivo no Playplus e revela qual foi a escolha do público. Em seguida, ela coloca a chama no lampião e o fecha. Quando um dos peões é coroado vencedor da prova, ele leva o lampião para a sede e o deixa exposto na sala até o dia da próxima formação de berlinda.

Como votar na chama verde desta semana

Para votar no poder do lampião da 10ª roça é rápido e simples. Você terá que acessar o site oficial da emissora e poderá o processo quantas vezes quiser. O passo a passo é o seguinte:

1 - Acesse o site no endereço: https://www.r7.com/ e clique na aba A Fazenda 14

2 - Depois vá na aba "novidades" e em seguida em "enquetes"

3 - Clique na enquete "Qual deve ser o poder da Chama Original?"

4 - Escolha a opção do poder do lampião que quer que movimente a 10ª roça

5 - Por último, aperte o botão "votar"

Quando é a prova de fogo?

A prova de fogo é realizada no fim de semana, sempre aos domingos, mas só é exibida nas segundas-feiras. Funciona assim, no domingo, geralmente no período da tarde, é realizado um sorteio para definir quem vai participar da disputa. É comum que os competidores da semana passada fiquem de fora.

Depois que os peões que vão brigar pelo poder do lampião são definidos, eles seguem para a área de provas de A Fazenda 2022. A disputa não é exibida ao vivo de forma completa para os assinantes do Playplus, no entanto, é possível acompanhar alguns trechos da prova em alguns momentos. Após o retorno do vencedor e os perdedores, é definido é quem vai para a baia da semana.

Na segunda-feira, a prova de fogo é exibida já editada no programa. O público então acompanha os passos da disputa, quem foi para a baia, entre outros momentos importantes que marcaram a disputa.

Quem já ganhou a prova de fogo

1ª prova de fogo: Iran Malfitano

2ª prova de fogo: Deolane Bezerra

3ª prova de fogo: Iran Malfitano

4ª prova de fogo: Pelé Milflows

5ª prova de fogo: André Marinho

6ª prova de fogo: Kerline Cardoso

7ª prova de fogo: Deborah Albuquerque

8ª prova de fogo: Pétala Barreiros

9ª prova de fogo: Iran Malfitano

Veja como foi a disputa da semana:

Quando será a 10ª formação de roça?

A formação da próxima roça será na terça-feira, dia 22 de novembro. A definição dos roceiros da semana é realizada ao vivo na Record TV, depois da reprise da novela Amor sem Igual, por volta das 22h30.

Primeiro a fazendeira desta semana, Deolane Bezerra, fará sua indicação. Depois, a casa irá votar e o peão - ou peoa - mais indicado se tornará o segundo roceiro da semana. Em seguida, é realizada a puxada da baia. Por último, é realizada a dinâmica do Resta Um e quem sobra se torna o quarto roceiro.

Nesta semana, é possível que o quarto roceiro seja definido pela chama verde, caso o público escolha a opção B do poder do lampião. Se a opção A for a vencedora, não haverá mudanças. A outra chama do lampião é definida exclusivamente pela produção do programa e por isso só é revelada durante a formação de berlinda.

Cronograma do programa - 21 a 27 de novembro

Segunda-feira (21/11): exibição da Prova de Fogo

Terça-feira (22/11): formação de roça ao vivo

Quarta-feira (23/11): prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (24/11): eliminação ao vivo

Sexta-feira (25/11): convivência dos peões e começo da festa da semana

Sábado (26/11): melhores momentos da festa

Domingo (27/11): convivência dos peões

Leia também

Enquete a Fazenda 2022: quem é o favorito para ganhar a edição?