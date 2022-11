A Fazenda 2022: qual o poder do lampião na 8ª roça?

O poder do lampião da semana já está definido! A votação para escolher qual será o comando da Chama Original, que será lido na formação de roça da próxima terça,8, foi encerrada e o resultado já foi anunciado ao público. Mais uma vez, o poder poderá mudar o resultado da berlinda.

Veja quem ganhou a prova de fogo.

Qual é o poder do lampião?

O poder do lampião desta semana é o B) o dono desse poder começa o resta um de hoje. A opção foi escolhida pela audiência através de uma votação no R7 e contemplará a Chama Original - o comando da outra chama é escolhido pela produção e só é revelado no momento da formação da roça.

Os poderes ficam com o vencedor da Prova de Fogo, gravada no domingo e exibida na edição de segunda-feira do programa. O peão que ganhar a disputa se livra da baia e fica à cargo do lampião. Na terça, ele lerá os pergaminhos somente para ele e escolherá um para guardar para si e outro para repassar a um colega.

O jogador que estiver com o poder não pode, em nenhum momento, dar dicas sobre o que está escrito no pergaminho. Caso ele quebre as regras, os poderes serão anulados como já ocorreu com Pelé Milflows nesta temporada.

A ordem da leitura dos poderes depende da dinâmica da semana. Geralmente, a roça começa com a indicação do fazendeiro, votação aberta, puxada da baia e resta um. Os pergaminhos podem ser lidos antes ou entre cada uma das etapas.

Quando será a Prova de Fogo?

A Prova de Fogo é realizada aos domingos em A Fazenda 2022, mas só os assinantes do pay-per-view conseguem assistir a alguns trechos da competição. Isso porque a prova é exibida na segunda-feira durante a edição do programa.

Não são todos os jogadores que participam - eles fazem um sorteio para definir quem vai competir. Quem vencer a disputa fica com o lampião, enquanto os perdedores vão para a baia. Dependendo da dinâmica semana, os peões que perdem a Prova de Fogo ficam direto no castigo ou escolhem outros jogadores.

Quando será a próxima formação de roça?

A oitava formação de roça acontece nesta terça-feira, 8. Essa será a oitava berlinda da temporada, que já eliminou outros sete peões.

A formação de roça começa com a indicação da fazendeira da semana, Bia Miranda, que ainda não deu sinais sobre quem vai indicar para a votação popular.

Em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu dá início a votação aberta. Cada peão deve votar em uma pessoa e justificar sua escolha, momento que mais rende tretas entre os participantes. O mais votado da casa, por sua vez, puxa um peão da baia.

O jogador que ocupar o terceiro banquinho da roça começa o resta um. A quarta vaga fica com o participante que não for salvo por ninguém - há ainda os poderes da chama, lidos ao longo do programa.

Segunda-feira: prova de fogo e definição da baia (dinâmica gravada)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: flash ao vivo da festa (ao vivo)

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa (gravado)

Domingo: melhores momentos da convivência dos peões (gravado)

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

Ainda restam doze peões na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Além das sete eliminações até agora, houve duas expulsões, de Shayan Haghbin e Tiago Ramos, após uma troca de agressões.

Seguem no jogo André Marinho (cantor), Deolane Bezerra (advogada), Moranguinho (dançarina), Bia Miranda (neta de Gretchen); Pétala Barreiros (influenciadora digital), Iran Malfitano (ator), Pelé Milflows (rapper), Alex Gallete (ex-A Casa), Deborah Albuquerque (ex-Power Couple) Ruivinha de Marte (influenciadora digital), Kerline Cardoso (ex-BBB), Bárbara Borges (atriz).