A Fazenda 2022: qual o poder do lampião na 9ª roça?

A votação para a escolha do poder do lampião já está aberta. A enquete segue aberta até domingo, dia da gravação da Prova de Fogo, e a audiência poderá optar entre duas opções para mudar os rumos da nona roça de A Fazenda 2022, que será formada na terça-feira.

Qual o poder do lampião? Vote entre as opções

Nesta semana, o público pode escolher entre as opções A) troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da Baia ou da sede ou B) indique um peão para ficar imune ao Resta Um de hoje.

A opção escolhida pelo público será referente a Chama Vermelha. O poder da segunda chama é definido pela produção do reality show e só será revelado par o público e para os peões durante a formação de roça, na próxima terça-feira, 15.

Dependendo do comando de cada um dos pergaminhos, o resultado da formação da roça pode ser alterado. Um dos poderes fica com o vencedor da Prova de Fogo, enquanto o outro deve ser entregue para um colega ou rival à escolha do dono do lampião.

Como participar da votação do poder do lampião:

Passo 1: acesse o portal oficial de A Fazenda 2022 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/), único lugar onde os votos são contabilizados.

Passo 2: localize a aba 'novidades' e depois 'enquetes' na aba logo abaixo as fotos dos participantes;

Passo 3: clique em 'qual deve ser o poder vermelho do Lampião?' para acessar a página de votação;

Passo 4: escolha entre as opções A ou B e confirme o voto. Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.

Quem ganhou a Prova de Fogo?

A Prova de Fogo é gravada tradicionalmente nas tardes de domingo, mas apenas os assinantes do PlayPlus conseguem assistir ao vivo. Os melhores momentos da disputa só são exibidos para o público na edição de segunda-feira.

Não são todos os peões que participam da disputa pelo poder do lampião. É realizado um sorteio para decidir quem serão os jogadores que terão a chance de ficar com o pergaminho. Os escolhidos participam da prova no 'fazendão', e quem perder vai direto para a baia ou escolhe outros colegas para acompanhá-lo no castigo.

Durante toda a semana, os baieiros devem dormir no quartinho do lado de fora e não podem usar a sede, ou todo o grupo leva punição.

Na terça, os baieiros não podem ser votados durante a votação aberta, pois um deles será puxado para a roça pelo escolhido pela casa.

Quando será a 9ª formação de roça?

A nona formação de roça de A Fazenda 2022 será feita na terça-feira, 15. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro, que nesta semana é Bárbara Borges - é provável que a atriz indique um de seus rivais do grupo A.

Em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu dá início a votação aberta. Cada um dos peões vota em um rival e faz a sua justificativa. O peão que recebeu o voto tem o direito de responder se esperava ou não aquela indicação, momento que rende muitas tretas.

O mais votado da casa ocupa o segundo banquinho e puxa um peão da baia para roça. Por sua vez, o baieiro escolhido começa a dinâmica do resta um. O jogador que não for salvo por ninguém fica com a última vaga na berlinda e veta um dos outros roceiros de participar da Prova do Fazendeiro.

Cronograma da semana de A Fazenda 2022:

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa;

Domingo: exibição da convivência entre os peões nas últimas horas e gravação da Prova de Fogo;

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo para o público;

Terça-feira: formação de roça;

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: eliminação;

Sexta-feira: flash ao vivo da festa.