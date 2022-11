A Fazenda 2022: que horas começa a 10ª prova de fogo?

Com mais uma semana de A Fazenda 2022, outra leva de dinâmicas toma conta do confinamento. Hoje, domingo (20), será realizada a 10ª disputa pelo lampião do poder da temporada. E para não perder nada, é bom conferir que horas começa a prova de fogo no reality show e como assistir.

Que horas começa a prova de fogo hoje em A Fazenda 2022?

A prova de fogo não tem horário exato para começar em A Fazenda 2022. Geralmente, a disputa ocorre no período da tarde e começa entre às 14h00 e 16h00. Antes, é realizado na sala do confinamento um sorteio para definir quem irá competir na disputa.

Para se ter uma noção do horário, na semana passada, o sorteio foi realizado por volta das 15h00, já na outra semana, próximo às 14h00. Por isso, é bom ficar de olho no Playplus nesta faixa de horário, para não correr o risco de perder o sorteio.

Quem participou na semana anterior, costuma ficar de fora da nova disputa. A quantidade de participantes que vão competir é definido pela produção. Em algumas semanas, apenas dois brigam pelo lampião do poder. Já em outras, três, quatro ou mais participantes são sorteados.

As disputas são geralmente individuais, mas a temporada também contou com disputas em duplas ou em grupo. As regras são sempre explicadas pela apresentadora Adriane Galisteu.

Depois da realização da prova, todos retornam para a sede e então a baia é definida. Quem perde a prova já vai direto para as acomodações do cavalo Colorado. Depois, é necessário puxar alguém para também integrar o time de moradores da baia da semana.

Por lá, os peões perdem as regalias de viver na sede e passam bastante perrengue, como banho gelado, toque de recolher, entre outros.

Quem vence a prova de fogo se torna o dono do lampião do poder da semana. No lampião, sempre ficam duas chamas: uma que é escolhida pelo público em uma votação no site do programa e outra que é definida exclusivamente pela produção.

A revelação da chama mais votada pelo público é revelada ao vivo no Playplus, pouco antes do início de que horas começa a prova de fogo da semana. A outra chama só é revelada durante a formação de berlinda, na terça-feira.

Quem fica de fora esta semana

Iran, Pelé e Moranguinho competiram na semana passada e por isso estarão fora do sorteio da prova de fogo de hoje. Além do trio, Deolane Bezerra também não poderá participar, pois é a fazendeira da semana.

Como assistir a prova de fogo

A prova de fogo por completa ao vivo, porém, quem é assinante do Playplus ganha a chance de assistir alguns flashs da disputa em tempo real. Geralmente, quem é cliente do streaming consegue ver algumas rodadas da briga pelo lampião do poder e descobrir qual é a dinâmica da prova, quem está se dando melhor e quais as regras para vencer.

Depois, os fãs do reality show também podem acompanhar o retorno dos competidores para a sede e confere o momento em que o campeão é recebido pelos colegas. Assim, como a divisão da baia.

Para conferir tudo isso, será necessário abrir o bolso e assinar o Playplus. O processo é fácil:

1- Acesse o site (https://www.playplus.com/)

2 - Clique em "Faça um teste grátis" e em em seguida em "Plano Playplus". Ele custa R$15,90 ao mês e pode ser cancelado a hora que você quiser

3 - Informe seus dados pessoais e clique em "avançar"

4 - Será necessário incluir uma forma de pagamento

5 - Quando já estiver com seu login e senha, é só entrar na plataforma e clicar na aba de A Fazenda 2022

6 - Você vai clicar nas câmeras do confinamento e então é só aguardar pelo horário do sorteio e também que horas começa a prova de fogo

Para quem prefere esperar e assistir a prova do começo ao fim, é só conferir o programa de segunda-feira. A disputa é exibida já editada.

Quem já ganhou a prova de fogo

1ª prova de fogo

A primeira prova de fogo da temporada foi vencida por Iran Malfitano. A disputa foi realizada em grupos, Iran liderou uma e Shayan comandou a outra, que acabou derrotada.

2ª prova de fogo

A segunda prova da temporada foi vencida por Deolane Bezerra. A disputa foi entre apenas duas participantes, Deolane e Rosiane Pinheiro, e exigiu boa memória das competidores. A advogada se deu melhor e levou o lampião.

3ª prova de fogo

Iran venceu novamente na terceira prova de fogo da temporada. Nesta disputa, os competidores contaram com ajudantes. O ator contou com o apoio de Thomaz Costa na prova. Eles derrotaram Pétala (Ruivinha de Marte como ajudante) e Kerline (Tiago Ramos como ajudante).

4ª prova de fogo

A quarta prova foi vencida por Pelé Milflows, que derrotou Bárbara Borges, Deolane Bezerra, Moranguinho, Ruivinha de Marte, Shayan Haghbin, Tati Zaqui e Vini Buttel em uma disputa que exigiu bastante resistência.

5ª prova de fogo

A quinta prova da temporada foi vitória de André Marinho. Ele derrotou Alex Gallete, Lucas Santos e Thomaz Costa na disputa que exigiu pontaria e agilidade.

6ª prova de fogo

Kerline Cardoso conquistou a sexta prova de fogo da temporada. A disputa contou apenas com mulheres e Kerline derrotou Pétala, Deolane e Bia Miranda.

7ª prova de fogo

Deborah Albuquerque ganhou o lampião na sétima prova do programa. Ela teve uma dupla na prova, Moranguinho. As duas derrotaram Lucas Santos e Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque e Moranguinho, Iran Malfitano e Alex Gallete.

8ª prova de fogo

Pétala Barreiros venceu a oitava prova de fogo do programa. Ela teve a ajuda de Deolane e Iran na disputa. A famosa derrotou Kerline e André.

9ª prova de fogo

Na prova mais recente da temporada, Iran Malfitano foi coroado vencedor. Ele venceu a disputa pela terceira vez e por enquanto é o participante que mais ganhou disputas na temporada. Ele é o único a ser dono do lampião do poder mais de uma vez.

