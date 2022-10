A Fazenda 2022: que horas começa a Prova de Fogo hoje (30/10)

Disputa define quem fica com os poderes do lampião

Domingo é dia de gravação da Prova de Fogo em A Fazenda 2022! Os peões vão competir pelos poderes das chamas verde e vermelha, que podem mudar os rumos da sétima roça do reality show. Veja que horas começa a Prova de Fogo hoje, 30.

Que horas começa a Prova de Fogo em A Fazenda 2022?

A Prova de Fogo acontece tradicionalmente no início das tardes de domingo. Na semana passada, a competição começou às 15h, mas o horário pode variar. O público que quiser acompanhar a disputa precisa ficar atento ao pay-per-view a partir do início da tarde.

Apenas os assinantes do plano pago do Playplus conseguem acompanhar a competição, já que os melhores momentos da disputa vão ao ar somente na edição de segunda-feira de A Fazenda 2022.

Não são todos os peões que participam da disputa. É realizado um sorteio para decidir quais jogadores vão competir pelos poderes do lampião. Em seguida, os escolhidos se dirigem até o "fazendão" onde acontecem as provas da temporada.

O vencedor da Prova de Fogo se torna o novo dono do lampião. Os perdedores ou vão direto para a baia ou ganham a chance de escolher outros jogadores para cumprirem o castigo com eles.

No lampião, há duas chamas de cores diferentes. Quem escolhe um dos poderes é o público, enquanto o outro é determinado pela produção. Antes do início da formação da roça, o dono do objeto deve ler os pergaminhos e escolher um para ficar si e outro para entregar a um colega ou rival.

O dono do lampião não pode em hipótese alguma dar qualquer dica sobre o que está escrito no pergaminho antes do comando de Adriane Galisteu. Caso isso ocorra, a produção pode ordenar pelo cancelamento dos poderes.

Os poderes da chama podem alterar o resultado da roça, já que podem anular votos, trocar peões da baia, entre outros comandos.

Qual o poder do lampião dessa semana?

A votação para definir o poder da chama vermelha segue aberta no R7 até hoje. O público pode escolher entre duas opções: A) troque o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede ou B) o dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões. O resultado deve ser anunciado no programa de segunda-feira pela apresentadora Adriane Galisteu.

Para acessar a enquete oficial e participar da votação, siga os passos:

1- Entre no portal de A Fazenda 14 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/);

2- Na aba superior, localize e clique em "enquetes;

3- Clique na enquete 'qual deve ser o poder vermelho do Lampião?' para acessar a página de votação;

4- Escolha entre as opções A ou B e confirme o voto.

O que tem em A Fazenda 2022 hoje?

A Fazenda 2022 começa às 23h, horário de Brasília, na Record. O programa de domingo é bastante curto e tem apenas 15 minutos de duração.

Hoje, a edição exibe apenas alguns momentos da convivência entre os peões nas últimas horas. A Prova de Fogo será exibida apenas na edição de segunda-feira para os não-assinantes do Playplus.

Além da edição no domingo, o público também acompanha o quadro A Fazenda - Última Chance no programa Hora do Faro, que hoje conta com a presença do eliminado da semana Vini Buttel, que será sabatinado por jornalistas sobre sua participação que rendeu polêmicas no reality show. A atração vai ao ar a partir das 13h, horário de Brasília, na Record.

Domingo: exibição da convivência entre os peões nas últimas horas e gravação da Prova de Fogo;

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo para o público;

Terça-feira: formação de roça;

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: eliminação;

Sexta-feira: flash ao vivo da festa;

Sábado: exibição dos melhores momentos da festa.