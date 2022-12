A Fazenda 2022: que horas começa a Prova de Fogo neste domingo? (04/12)

Domingo é dia de gravação da Prova de Fogo em A Fazenda 2022! Os peões sorteados vão participar da competição pelo poderes do lampião, que serão lidos durante a formação de roça na próxima terça-feira, 6. Veja que horas começa a Prova de Fogo hoje e como assistir ao vivo.

Que horas começa a Prova de Fogo neste domingo?

A Prova de Fogo ocorre tradicionalmente nas tardes de domingo, entre 15 e 16 horas. O público que deseja acompanhar a disputa precisa ficar ligado no Playplus a partir do início do horário vespertino.

Nesta semana, os internautas vão poder escolher o poder da chama vermelha mais uma vez. As opções da vez são: A) imunize alguém no resta um ou B) você indicará o quarto roceiro de hoje, escolha entre os peões da sede ou da baia. Vote na enquete A Fazenda 2022 e ajude a definir o futuro dos peões.

Só os assinantes do plano pago de plataforma de streaming conseguem assistir flashes da competição ao vivo. Isso porque a Prova de Fogo só é exibida para o público na edição do programa de segunda-feira.

Não são todos os peões que participam. É realizado um sorteio para decidir quem vai ter a chance de brigar pelos poderes da chama, enquanto os jogadores que não forem selecionados permanecem na sede. Quem vencer a prova s torna o novo dono das chamas, enquanto os perdedores vão direto para a baia ou ganham a chance de escolher quem deve cumprir o castigo.

A votação fica aberta até domingo no R7. O resultado será anunciado na tarde de hoje. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal oficial de A Fazenda 2022 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14/);

Passo 2: na aba embaixo das fotos dos peões, clique em 'novidades' e depois em 'enquetes';

Passo 3: clique em 'Qual deve ser o poder vermelho do Lampião?' e depois em 'Vote agora e ajude a mudar os rumos do jogo!'

Passo 4: escolha uma das opções e confirme e voto.

Como assistir a Prova de Fogo ao vivo?

Apenas os assinantes do plano do Playplus conseguem acompanhar trechos da Prova de Fogo ao vivo.

Passo 1: acesse o site da plataforma de streaming no navegador de seu computador ou smartphone ou baixe o aplicativo na Play Store ou App Store;

Passo 2: clique em 'faça um teste grátis' e selecione a opção '‘Plano Playplus R$15,90'.

Passo 3: faça o cadastro na plataforma preenchendo os campos de nome, e-mail e crie de uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google;

Passo 4: insira um cartão de crédito válido para concluir o pagamento;

Passo 5: após a conclusão do cadastro e do pagamento, vá até a página inicial e clique no menu de A Fazenda. As provas costumam ser transmitidas pelo sinal 1.

Quando será a 12ª formação de roça?

A 12ª formação de roça acontece na próxima terça-feira, 6 de dezembro. Ao contrário da semana passada, que contou com uma berlinda fake, um peão será eliminado de fato na quinta-feira.

A roça começa com a indicação do fazendeiro, que nesta semana é Pelé Milflows. Essa é a segunda vez que o rapper se torna dono do chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra. Em seguida, Adriane Galisteu dá início a votação aberta. Com poucos peões no jogo, os famosos tem cada vez menos opções.

O mais votado pela casa puxa uma pessoa da baia, que por sua vez começa a dinâmica do Resta Um. Quem não for salvo por ninguém ocupa o quarto banquinho e veta um roceiro de participar da Prova do Fazendeiro.

Restam oito peões na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. A partir das próximas semanas, o programa vai acelerar o ritmo para eliminar quatro jogadores a tempo da final, que acontece em 15 de dezembro.