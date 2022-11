A Fazenda 2022: que horas é a Prova de Fogo hoje? (27/11)

Peões disputam os poderes do lampião

Neste domingo, 27, os peões competem mais uma vez pelos poderes do lampião. Quem vencer a dinâmica terá a oportunidade de escolher com qual pergaminho quer ficar durante a formação de roça e passar o outro para um colega ou rival. Veja que horas é a Prova de Fogo e como acompanhar ao vivo.

Que horas é a Prova de Fogo em A Fazenda?

A Prova de Fogo acontece nas tardes de domingo. Os espectadores que quiserem acompanhar a competição pelos poderes da chama precisam ficar ligados no PlayPlus a partir do início do horário vespertino.

Apenas os assinantes da plataforma de streaming conseguem assistir flashes da competição ao vivo. Os melhores momentos só são exibidos na edição de segunda-feira para todo o público.

Vale lembrar que não são todos os jogadores que participam da disputa. É realizado um sorteio para decidir os peões que vão ganhar a chance de competir. Enquanto isso, os que não foram sorteados permanecem na sede. A prova pode envolver habilidade, agilidade, inteligência, entre outros.

Quem vencer se torna o dono do lampião, enquanto os perdedores vão direito para a baia ou ganham a chance de escolher outros peões para cumprir o castigo.

Os poderes da chama serão lidos durante a formação de roça, que acontece na terça. A 12ª berlinda de A Fazenda 2022 será falsa pela primeira vez na história do programa. Mais informações devem ser divulgadas pela apresentadora Adriane Galisteu no próximos dias.

Qual o poder do lampião?

Nesta semana, o público escolherá o poder da Chama Vermelha. São duas opções: A) indique dois peões da baia, um dos dois deverá ser puxado para a terceira vaga da roça; ou B) o dono desse poder deverá trocar o peão que foi vetado da Prova do Fazendeiro por outro peão que está na roça.

O resultado da votação será divulgado na tarde deste domingo, 27. O segundo poder será decidido pela produção e revelado para o público no momento da formação da roça.

Ainda dá tempo de votar para escolher o poder do lampião desta semana. Siga os passos:

Passo 1: acesse o portal oficial de A Fazenda 14 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique em 'novidades' e depois em 'enquetes' na aba localizada embaixo das fotos dos participantes;

Passo 3: clique na enquete 'qual deve ser o poder vermelho do Lampião?' e depois em 'vote agora e ajude a mudar os rumos do jogo!';

Passo 4: escolha entre as opções A ou B e confirme seu voto.

Quando vai ser a formação da roça?

A formação de roça acontece nesta terça-feira, 29. A berlinda dessa semana será falsa, ou seja, quem for o menos votado não será eliminado de fato.

Essa será a primeira vez que A Fazenda 2022 fará uma roça falsa. Os detalhes ainda não foram divulgados pela produção, o que deve acontecer entre amanhã e terça.

Ainda restam oito peões na competição pelo prêmio de R$1,5 milhão. O público já desconfiava que o programa faria algo diferente na reta final - isso porque houve duas expulsões no começo da temporada e uma eliminação dupla na oitava semana, desfalcando o elenco.

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira. O vencedor será escolhido através de votação popular no R7 e levará o prêmio milionário. Ainda não se sabe se o segundo lugar levará um carro 0km, como aconteceu ano passado, ou se haverá mudanças na programação.

Quem ainda está em A Fazenda 2022?

André Marinho (cantor);

Bárbara Borges (atriz);

Bia Miranda (modelo);

Deolane Bezerra (advogada);

Moranguinho (dançarina);

Iran Malfitano (ator);

Pelé Milflows (rapper);

Pétala Barreiros (influenciadora digital).