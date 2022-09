A Fazenda 2022: quem é ex de quem no reality

A Fazenda 2022: quem é ex de quem no reality

Os famosos de A Fazenda 2022 já tiveram relacionamentos que se tornaram públicos ao longo de suas carreiras. Alguns deles até ficaram conhecidos por terem namorado outras celebridades como é o caso de Tiago Ramos, apresentado como ‘ex da mãe do Neymar’, e Shayan, famoso por ter participado do reality ‘Casamento às Cegas’.

Tiago Ramos, de A Fazenda 2022, é ex da mãe do Neymar

Tiago Ramos é modelo, mas ficou conhecido ao namorar Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar, em abril de 2020. O relacionamento foi alvo de polêmicas desde o começo por haver boatos de que o rapaz, na verdade, era fã do astro do Paris Saint-Germain e já teria se envolvido com o cozinheiro do atleta.

O primeiro rompimento do casal aconteceu apenas três meses depois, em junho daquele ano, após uma grande briga entre os dois que aconteceu no apartamento da matriarca em Santos. Tiago não aceitou bem o término e quebrou uma vidraça do imóvel dando um soco e teve que ser operado na Santa Casa da cidade. Os vizinhos também relataram que ouviram xingamentos e gritos.

O término durou pouco e o casal reatou, apesar de Neymar ser contra o relacionamento, mas logo os pombinhos se meteram em mais uma polêmica. Em dezembro de 2020, os dois viajaram juntos para o México e tiveram uma grande discussão. Nadine foi embora para o Brasil sozinha, enquanto o rapaz permaneceu no país, se envolveu em uma briga em um restaurante e levou uma facada.

E não para por aí: em setembro de 2021, houve rumores de que os dois estavam saindo novamente, mas nada foi confirmado. Tiago fez uma declaração de amor para sua amada na web, dizendo que gostaria de ter se casado com ela. Ele também fez uma tatuagem com o nome da mãe de Neymar, mas cobriu o desenho cerca de um mês depois.

Deolane Bezerra, de A Fazenda 2022, é viúva de Mc Kevin

Deolane Bezerra ascendeu à fama não só por ostentar uma vida de luxo em sua página no Instagram, mas após perder o noivo, o funkeiro Mc Kevin, em maio de 2021.

O cantor morreu ao cair da sacada do quinto andar em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As investigações da morte do funkeiro só foram concluídas em fevereiro deste ano, quando a Polícia da capital fluminense e o Ministério Público declararam que a queda foi acidental e que o famoso estava sob efeitos de drogas e álcool.

O famoso celebrava com os amigos e uma garota de programa na suíte quando soube que sua noiva Deolane estava o procurando. “[Kevin] teria se dirigido à sacada do quarto de hotel, ultrapassado o guarda-corpo da varanda, dependurando-se neste e ao dar um impulso com seu corpo sofreu a queda”, escreveu o promotor Marcos Kac, de acordo com informações publicadas pelo Zero Hora na época.

No ano passado, Deolane investiu na carreira de cantora e lançou a música Meu Menino em homenagem ao ex-noivo.

VÍDEO: Deolane na Fazenda 2022 não perdoa e treta com Shayan

Shayan Haghbin é ex de Ana Prado, do reality Casamento às Cegas

O empresário Shayan Haghbin ficou famoso ao participar da primeira temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. Ele ficou noivo da modelo Ana Prado, mas o clima de romance entre os dois durou pouco.

O casal não conseguiu se resolver em relação a rotina, compromissos e cuidados com a casa, o que resultou em grandes brigas entre eles. Ambos disseram ‘não’ quando subiram ao altar no último episódio, mas a treta não parou por aí.

Após a exibição do reality, Ana Prado acusou o ex-noivo de usar indevidamente a imagem de sua filha, de 3 anos, para se promover nas redes sociais. “Pequeno Spoiler: a minha filha detesta o Shayan, por isso não quero ELE usando a imagem dela! Os únicos momentos bons entre eles, foram o que viram, mas todos os participantes tão de prova que ela não se sente confortável perto dele. Entenderam?”, escreveu.

Thomaz Costa é ex de Larissa Manoela

Outro namoro que deu o que falar foi o do ator Thomaz Costa, de A Fazenda 2022, com Larissa Manoela. Os jovens se conheceram quando tinham 13 anos de idade, em 2013, durante as gravações da novela Carrossel, mas o namoro durou pouco e logo eles se separaram. Na época, a famosa disse que os dois continuavam sendo amigos.

Em 2016, Larissa começou a namorar outro colega de elenco, João Guilherme, enquanto Thomaz estava em um relacionamento com Anna Luiza Saavedra. Apesar de estarem com outras pessoas, os três atores se envolveram em uma briga pública quando Costa participou de um quadro do Programa da Eliana, no qual o filho de Leonardo era jurado e teria causado sua eliminação.

João Guilherme e Thomaz Costa brigaram por meio de comentários no Instagram e para se vingar, o ator divulgou o número de Larissa Manoela na web.

O ator se arrependeu do que fez e pediu desculpas publicamente para sua ex. Thomaz e Larissa acabaram se reaproximando e voltaram a namorar, após o término da atriz com João Guilherme, mas a relação terminou novamente em agosto de 2017.

Como assistir A Fazenda 2022: opção 24 horas, online e de graça

Ingrid Ohara, de A Fazenda 2022, namorou o youtuber WL Guimarães

A ex-De Férias com o ex Ingrid Ohara namorou por alguns meses o youtuber WL Guimarães. O relacionamento começou no segundo semestre do ano passado, mas chegou ao fim em março deste ano.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, a influenciadora digital disse que o término não foi súbito e que eles já haviam rompido outras vezes. “Já havíamos terminado algumas vezes. Mas nunca expomos na internet até ter certeza que realmente não iríamos voltar. Eu tentei conversar, tentei mostrar onde doía em mim. Eu acreditava no nosso melhor. Mas infelizmente cheguei num limite. Acho que na real a gente até passou desse limite”, declarou.

Tati Zaqui, de A Fazenda 2022, já foi noiva de Mc Kauan e ficou com o jogador de futebol Neymar

A funkeira Tati Zaqui já foi noiva do cantor Mc Kauan, mas os dois romperam o compromisso em agosto de 2018 sete meses após o pedido de casamento.

À revista Quem, ela disse acreditar que “Deus tem plano na vida de todos. Nós somos muito diferentes em muitos aspectos. Isso acabou fazendo com que nossa relação chegasse ao fim. Mas foi uma decisão dos dois. Segue o baile”.

Em junho de 2021, a funkeira voltou a falar sobre sua vida pessoal ao revelar em entrevista ao programa Foi Mau, comandado por Maurício Meirelles, que ficou com o jogador de futebol Neymar. “Ele é normal. Não tem duas línguas, é um ser humano normal. Foi só um beijo e as pessoas sempre querem saber de tudo”, contou.

A cantora também já declarou publicamente ser bissexual.

Pétala Barreiros, de A Fazenda 2022, foi casada com Marcos Araújo

O casamento de Pétala Barreiros, de A Fazenda 2022, e Marcos Araújo, dono da AudioMix, que gerencia a carreira de artistas como Gusttavo Lima, ganhou a mídia após o casal viver um divórcio conturbado. Mãe de dois filhos do empresário, ela teve que lutar na justiça para que Lucas, o caçula, fosse reconhecido como herdeiro de Araújo – na época que a criança nasceu, eles não estavam mais juntos. No entanto, o exame de DNA provou que o menino é sim filho do empresário. Além disso, Pétala também acusou o ex-marido de agressão e estupro.

Quem também entrou na briga foi Lívia Andrade, atual de Marcos, que usou as redes sociais para alfinetar Pétala. Em novembro do ano passado, a justiça concedeu a Barreiros a guarda unilateral dos filhos.