A Fazenda 2022: Quem é Ingrid Ohara e qual a treta com Bia Miranda

Bia Miranda agradou o público durante seu tempo no Paiol de A Fazenda 2022 e ganhou a chance de entrar de vez no confinamento. Vencedora da dinâmica, ela já entrou causando no programa. Em pouco minutos de confinamento, Bia logo foi confrontada por Ingrid Ohara, o que gerou uma cena de climão. Afinal, quem é Ingrid Ohara e por que as duas brigaram logo na entrada de Bia Miranda na sede?

Famosa ficou descontente com comentário em dinâmica.

Quem é Ingrid Ohara de A Fazenda 2022?

Integrante do elenco de A Fazenda 2022, Ingrid Ohara é influenciadora digital, youtuber e apresentadora. A famosa é natural de Belém, no Pará, e tem 25 anos de idade. O começo da fama de Ingrid começou quando ela ficou conhecida como a “rainha das pegadinhas”. Em 2016, ela participava de brincadeiras em alguns canais convidados e começou a ficar conhecida e a ganhar seguidores nas redes sociais.

A partir daí, ela decidiu criar o próprio canal, o Ingrid Ohara TV, que hoje soma mais de 7 milhões de inscritos. Ela passou a criar conteúdos variados em seu canal e deu origem a séries que se tornaram queridas entre seus fãs, como o Amigas de Férias e As Gêmeas.

A carreira de digital influencer da famosa também deslanchou e hoje ela soma 11 milhões de fãs na rede social. Além disso, ela tem mais de 15 milhões de seguidores no TikTok, somando quase 400 milhões de curtidas em seus vídeos na rede social.

Em 2021, ela foi convidada para participar do De Férias com o Ex Celebs, reality show da MTV Brasil. Depois desta aparição, ela fechou um novo contrato e começou a trabalhar como apresentadora na emissora. Agora em 2022, quem é Ingrid Ohara é uma das participantes de A Fazenda na Record TV.

Ingrid e Bia Miranda se desentenderam logo após entrada de peoa

Quem acompanhou a entrada de Bia Miranda no confinamento oficial de A Fazenda 14, após vencer o Paiol, conferiu que ela já foi confrontada por quem é Ingrid Ohara logo de cara. Enquanto ainda cumprimentava os novos colegas de confinamento, Bia Miranda foi abordada por Ingrid, que lhe deu um abraço e em seguida disparou em tom de deboche e reclamação: “adorei o que você falou, prazer! Você nem me conhece e já falou m**** de mim”

“É mesmo”, concordou a neta de Gretchen. Ingrid saiu de perto da participante, mas continuou reclamando: “nem me conhece, nem sabe da minha história, se manca”. “Falo mesmo”, rebateu a jovem de 18 anos. “Te manca, me viu passando no feed e tá falando m****”, retrucou Ingrid.

O momento de atrito não gerou uma grande confusão e Bia Miranda seguiu conversando e conhecendo os demais peões da casa, mas o climão entre as peoas foi instaurado.

Para quem não entendeu o que levou as duas a se desentenderam logo de cara, a treta entre as peoas ocorreu porque Ingrid Ohara não gostou de um comentário que Bia fez durante uma das primeiras dinâmicas do programa. Na brincadeira, os confinados do Paiol precisavam falar sobre as impressões que tiveram dos peões da temporada, enquanto todos na casa assistiam aos comentários.

Bia Miranda disse que achava quem é Ingrid Ohara muito “desumilde” e completou: “não acho que ela seja isso tudo assim. O santo não bateu também, não fui com a cara. E eu acho que eu não me daria nem um pouco bem com ela”.

Ingrid não gostou nada das observações de Bia e logo disparou ao assistir o momento: “nossa, que garota nada a ver”. Depois, ela conversou com algumas colegas de confinamento e reclamou sobre os comentários de Bia.

Veja como foi o momento em que Bia Miranda criticou Ingrid Ohara:

Dinâmica das impressões dos paioleiros sobre os peões causa climão na Sede | A Fazenda 14 A atividade onde os moradores do Paiol expressaram suas primeiras impressões dos confirmados na Sede causou muito alvoroço entre os peões. Sem papas na língua e focando na vaga, os paioleiros não mediram esforços para se posicionar e dizer o que pensam.

