A Fazenda 2022 quem está na roça: veja como foi a 1ª votação

Deborah Albuquerque, Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Shayan disputam a Prova do Fazendeiro na quarta (21). Segura que vem fogo no feno!

A primeira votação do reality rural ocorreu nesta terça-feira, 20. A Fazenda 2022 quem está na roça é Deborah Albuquerque, Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Shayan Hahgbin, mas um deles terá a chance de escapar da berlinda na quarta-feira, 21. A ex-Power Couple foi a indicação do fazendeiro Lucas Santos, enquanto o ex da mãe de Neymar foi o mais votada pelos peões. Tálamo foi puxado da baia e o iraniano foi quem sobrou na dinâmica do resta um.

Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago, Bruno ou Shay, quem sai

Quem está na roça A Fazenda 2022

Deborah Albuquerque, Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Shayan Hahgbin são os peões que estão na primeira roça de A Fazenda 2022. A dinâmica começou com a indicação do fazendeiro Lucas Santos, que mandou para Deborah para a berlinda. O ator disse que a rival e se faz de vítima, além de ter uado elementos de fora do programa para prejudicar pessoas lá dentro. Ao se defender, a ruiva se defendeu disse que o ator é “baba ovo” de Deolane Bezerra e que só votou nela já que as duas são rivais.

A votação aberta começou em seguida, momento mais aguardado pelos peões e pelo público. Cada jogador votou em um colega e justificou seu voto, momento que rendeu muita treta entre os confinados. Tiago Ramos foi o mais votado, com dez votos, e sentou no segundo banquinho.

No entanto, o poder da Chama Vermelha, dado a André Marinho por Iran Malfitano, deu ao cantor o poder de anular três votos. Ele optou por Bruno Tálamo, Kerline Cardoso e Deborah Albuquerque, mas o resultado seguiu o mesmo, apenas um voto a menos para Tiago.

O ex da mãe de Neymar teve direito a uma puxada da baia e escolheu Bruno Tálamo para sentar ao seu lado, alegando ser uma questão estratégica.

Iran Malfitano, por sua vez, começou a dinâmica do resta um devido ao poder da Chama Amarela. O ator salvou Bárbara Borges, que escolheu André Marinho para salvar e assim por diante. Shayan sobrou e se tornou o quarto roceiro. Ele ganhou o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro e escolheu Tiago.

Os quatro roceiros ainda tem a oportunidade de escapar da roça na quarta-feira. Amanhã, eles participam da Prova do Fazendeiro e quem vencer se torna o dono do chapéu e deixa a votação popular, enquanto os outros três disputam os votos do público.

Quem votou em quem?

André Marinho votou na roça em Tiago Ramos

Kerline Cardoso votou na roça em Tiago Ramos

Tiago Ramos votou na roça em Kerline Cardoso

Bárbara Borges votou na roça em Tiago Ramos

Deborah Albuquerque votou na roçaDeolane Bezerra

Vini Buttel votou na roça em Kerline Cardoso

Deolane Bezerra votou na roça em Kerline Cardoso

Ruivinha de Marte votou na roça em Tiago Ramos

Bruno Tálamo votou na roça em Thomaz Costa

Thomaz Costa votou na roça em Kerline Cardoso

Alex Galette votou na roça em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou na roça em Vini Buttel

Moranguinho votou na roça em Kerline Cardoso

Rosiane Pinheiro votou na roça em Tiago Ramos

Bia Miranda votou na roça em Kerline Cardoso

Shayan Hahgbin votou na roça em Tiago Ramos

Pelé Milflows votou na roça em Tiago Ramos

Pétala Barreiros votou na roça em Kerline Cardoso

Tati Zaqui votou na roça em Tiago Ramos

Ingrid Ohara votou na roça em Tiago Ramos

Como funciona a roça A Fazenda 2022 e a votação dos peões

Cronograma A Fazenda 2022

A formação de roça acontece sempre às terças, Prova do Fazendeiro às quartas e eliminações às quintas. O cronograma só muda na reta final, quando o programa acelera o ritmo para eliminar mais peões em menos tempo. Quando isso acontecer, a apresentadora Adriane Galisteu informará os espectadores.

Depois da eliminação, que ocorre na quinta durante o programa ao vivo, o eliminado da semana participa da Cabine de Descompressão com Lucas Selfie, onde fala sobre sua passagem pelo programa e responde perguntas polêmicas sobre sua participação. O conteúdo é exclusivo para os assinantes do Playplus.

A semana termina com a festa na sexta-feira, mas o público só acompanha os melhores momentos no sábado. No domingo, o programa é mais curto e exibe apenas a convivência entre os peões nas últimas horas.