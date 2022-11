A Fazenda 2022: quem foi vetado da prova do fazendeiro de hoje (09/11)

A roça desta semana de A Fazenda 2022, a oitava da temporada, ganhou uma reviravolta por causa da chama preta. Por isso, mais de um participantes foi vetado da prova do fazendeiro que será realizada nesta quarta-feira (9) e o número de roceiros na votação popular será maior. A disputa será ao vivo hoje nas telinhas da Record.

+Enquete A Fazenda 2022: quem sai na 8ª roça?

Quem foi vetado da prova do fazendeiro desta semana em A Fazenda 2022?

Os peões Moranguinho e Alex Gallete estão vetados da prova do fazendeiro desta semana de A Fazenda 2022. A mulher fruta ficou de fora da disputa por escolha de Alex, que foi parar na berlinda por sobrar no Resta Um. Como quarto roceiro, ele teve o poder de escolher quem ficaria de fora da disputa.

O influenciador digital disse que a escolha era óbvia, pois não vetaria suas aliadas Bárbara ou Ruivinha de Marte. Porém, não foi apenas Moranguinho que ficou de fora, por culpa da chama preta, que estava nas mãos de Pétala Barreiros.

A influencer venceu a prova de fogo desta semana e por isso tinha poder em mãos durante a formação de roça. O poder da chama preta permitia que ela enviasse alguém para a roça como o quinto roceiro da semana e este escolhido teria o dever de vetar mais alguém.

Pétala escolheu Deborah Albuquerque. A ruiva optou por tirar Alex Gallete da disputa pelo chapéu. A vice-campeã do Power Couple justificou que gostava dos três aliados da mesma maneira, mas que escolheria tirar Alex, pois o peão já venceu a prova do fazendeiro e ela gostaria de ter maior chance na disputa, indo para a briga com duas participantes que ainda não conquistaram a posição.

Sendo assim, vão competir na prova do fazendeiro de hoje Bárbara Borges, Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque. Quem vencer, escapa da berlinda. Nesta semana, a roça será quádrupla. Por serem vetados da prova, Moranguinho e Alex estão direto na roça.

Veja como foi:

+Enquete A Fazenda 2022: entre Deolane e Bárbara, quem ganha?

Que horas começa a prova do fazendeiro hoje?

A prova do fazendeiro de hoje em A Fazenda 2022 começa às 22h30, de acordo com a programação oficial da Record TV. A disputa é realizada ao vivo e depois que alguém é coroado campeão, os roceiros perdedores ganham alguns segundos para conversar com o público e pedir votos para permanecer no jogo.

O programa desta quarta-feira de A Fazenda 2022 tem previsão de acabar por volta das 00h10, horário do Jornal da Record - 24h. Amanhã, quinta-feira (10), será realizada a eliminação desta roça quádrupla.

+Como está a votação da Fazenda 2022 hoje + votação da 7ª roça

Como a 8ª roça foi formada?

A primeira participante a sentar no banquinho de roceiro desta semana foi Bárbara Borges, que foi indicada pela fazendeiro Bia Miranda. A chefona da semana bateu boca com a loira e a confusão também deu início a outra briga, entre Babi e Deolane Bezerra.

Depois da indicação de Bia, chegou a hora da casa votar. Moranguinho foi a mais indicada entre os participantes e acabou no banquinho de segunda roceira. Ela teve a missão de puxar alguém da baia e levou Ruivinha de Marte para a berlinda.

Diferente de outras semanas, não foi a terceira roceira que iniciou o Resta Um, por conta da chama verde. Pétala deu a chama para Deolane, que por isso teve o poder de dar início a dinâmica de salvamentos. Ao final, Deborah precisou decidir entre salvar Alex Gallete ou Kerline Cardoso. Ela optou pela ex-BBB e assim Alex foi parar na disputa.

Em seguida, Alex vetou Moranguinho da prova do fazendeiro desta semana. Por último, a chama preta foi aberta e Pétala indicou Deborah Albuquerque para a posição de quinta roceira. A ruiva vetou Alex e a formação de berlinda foi encerrada.

Leia também

Quem já saiu da Fazenda 2022: lista dos eliminados e quem continua