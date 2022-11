A Fazenda 2022: quem foi vetado da prova do fazendeiro na 10ª roça

A nova prova do fazendeiro de A Fazenda 2022 será realizada nesta quarta-feira (23) e a casa ganhará uma nova chefona. A disputa será apenas entre mulheres, alguém foi vetado e já está direito na 10ª roça da temporada. Após a disputa, a temida votação popular vai ser liberada e o público escolherá quem fica e quem sai do jogo.

Quem está vetado da prova do fazendeiro desta semana em A Fazenda 2022?

Kerline Cardoso foi vetada da prova do fazendeiro desta semana e por isso foi direto para a 10ª de A Fazenda 2022. Esta é a primeira vez que a ex-BBB pisa em uma berlinda do programa rural da Record. Ela foi vetada por Bia Miranda, que se tornou a quarta roceira da semana ao sobrar no Resta Um.

"Bora! É difícil né Dri, porque fico totalmente impotente de tentar competir, para tentar o fazendeiro. Mas é isso, escolha delas, eu já estava na mira faz tempo", comentou Kerline ao ser vetada. "Não tava não gata", discordou Bia. "Tava né, linda. Mas é isso, vamos com fé", completou a participante.

Assim, as peoas que competem na prova do fazendeiro de hoje serão Bia Miranda, Moranguinho e Bárbara Borges. Entre elas, apenas Moranguinho nunca foi fazendeira. Bia venceu a disputa duas vezes e Bárbara também já escapou da roça ao vencer a briga pelo chapéu uma vez.

Horário da prova do fazendeiro hoje em A Fazenda 2022

A disputa pelo cobiçado chapéu será realizada hoje, quarta-feira (23), ao vivo. De acordo com a programação oficial da Record TV, A Fazenda 2022 hoje começa às 22h30 e fica no ar até meia-noite, horário da exibição da série Chicago Fire - Heróis contra o Fogo.

A prova do fazendeiro é realizada ao vivo e a apresentadora Adriane Galisteu informa as regras e detalhes para os competidores, assim como o público. Após definido um campeão na prova, todos retornam para a sede. Por lá, a nova chefona da semana será coroada e em seguida, as perdedoras vão conversar durante alguns segundos com o público para pedir por votos.

A enquete oficial do programa para a 10ª roça será liberada e ficará no ar até o programa ao vivo de quinta-feira (24), em que alguém será eliminado. Como foi vetada da prova do fazendeiro, Kerline Cardoso já está confirmada no banquinho de roceira de quinta-feira, as demais na berlinda ainda contam com a chance de escapar.

Formação da 10ª roça

Bárbara Borges foi a primeira a sentar no banquinho de roceira desta semana. A loira foi indicação da fazendeira Deolane Bezerra, sua grande rival no jogo. A chefona classificou a atriz como "extremamente maldosa" e "rainha do drama" durante sua indicação.

Depois, foi momento da casa votar. As opções eram poucas, na sede restavam apenas Pétala Barreiros, Moranguinho, Pelé Milflows e Iran Malfitano - Além da fazendeira, é claro, que tinha imunidade. O grupo A votou em Iran e o grupo B votou em Moranguinho, que acabou na roça com 5 votos no total.

A mulher fruta puxou Kerline da baia para o banquinho de terceira roceira. "Ela nunca foi para a roça", justificou. Apenas Kerline e Bia Miranda eram as opções da dançarina, pois André Marinho estava imune da puxada da baia por causa do poder da chama preta.

Por último, foi realizado o Resta Um. Kerline deu início a dinâmica e logo salvou Pelé Milflows. Depois, o rapper salvou Iran Malfitano e os salvamentos continuaram. Por último, André precisou se decidir entre Pétala e Bia. O cantor salvou Pétala e Bia se tornou a quarta roceira.

Como quarta roceira, a neta de Gretchen teve o poder de decidir o veto da semana na prova do fazendeiro e resolveu enviar Kerline direto para a disputa por permanência.

Resta Um - Quem salvou quem

Kerline salvou Pelé Milflows

Pelé Milflows salvou Iran Malfitano

Iran Malfitano salvou André Marinho

André Marinho salvou Pétala Barreiros

Bia Miranda sobrou

