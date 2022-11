A Fazenda 2022: quem foi vetado da prova do fazendeiro na 11ª roça

Pétala Barreiros, Bárbara Borges, Deolane Bezerra e Pelé Milflows foram parar na roça desta semana de A Fazenda 2022. Por sorte, a 11ª berlinda será falsa, ou seja, nenhum deles será eliminado. No entanto, ainda haverá votação e o escolhido pelo público ganhará uma vantagem. Quem foi vetado da prova do fazendeiro desta semana já está direto na berlinda de mentira, já entre os demais, alguém escapará e será o novo fazendeiro.

+Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na roça falsa?

Chama vermelha definiu vetado da prova do fazendeiro em semana de roça falsa

Pétala está vetada da prova do fazendeiro desta semana. Sendo assim, a peoa já está confirmada na roça falsa de A Fazenda 2022 e seus fãs já podem se preparar para votar na peoa.

Já Bárbara Borges, Pelé Milflows e Deolane Bezerra vão competir na nova prova do fazendeiro, na noite desta quarta-feira (30). Por isso, um deles irá escapar da berlinda fake ao receber o chapéu de chefão da semana.

O vetado da prova do fazendeiro desta semana foi uma consequência de um dos poderes do lampião. Pétala quase se salvou. Como Deolane foi a quarta roceira, ao sobrar no Resta Um, ela escolheu vetar Pelé Milflows.

No entanto, Iran Malfitano, vencedor da prova de fogo, abriu a chama vermelha e anulou a decisão da advogada. Com o poder, ele pôde cancelar o veto em Pelé e vetar outra pessoa. Nesta nova escolha, ele escolheu tirar Pétala da briga pelo chapéu.

A disputa pelo cargo de fazendeiro será realizada ao vivo nesta quarta-feira (30). A programação oficial da Record TV informa que o programa começa hoje às 22h30, após a novela Amor sem Igual, e fica no ar até a meia-noite.

Confira a reviravolta:

Cronograma - Como será a roça falsa desta semana

Assim que a prova do fazendeiro for realizada, a votação da roça falsa será liberada pelo programa. A enquete oficial estará disponível no site do reality show, o R7.com. A votação ficará aberta até amanha a noite, quinta-feira (1), dia da eliminação falsa.

Tudo será realizado da mesma maneira que nas semanas passadas, para que os peões não desconfiem de nada. Assim, a eliminação seguirá o padrão de mandar alguém de volta para a sede e depois informar quem continua no jogo e quem vai embora entre os dois peões que sobraram nos banquinhos.

Após o segundo peão retornar para a sede, o mais votado pelo público para vencer a roça falsa será informado sobre a dinâmica e será levado ao Rancho. Ele terá acesso às câmeras do confinamento e ficará escondido por lá. Na sexta-feira (2), o campeão da roça falsa irá escolher dois peões para irem ao Rancho.

Esses participantes ficarão a par de tudo e também poderão conferir algumas imagens das câmeras durante algumas horas. No entanto, há uma regra que não pode ser quebrada de jeito nenhum: quando a dupla retornar para a sede, não poderão contar para ninguém sobre a roça falsa e o que descobriram no Rancho.

Caso um deles fale algo, uma roça relâmpago será realizada entre os dois e o participante que venceu a roça falsa. Se essa berlinda for realizada, a eliminação será de verdade desta vez. Se tudo correr como o esperado e ninguém abrir a boca, o peão que venceu a roça falsa irá retornar no sábado para surpreender os colegas de confinamento.

Cronograma dos próximos dias

Quarta-feira (30/11): prova do fazendeiro e abertura da votação da roça falsa

Quinta-feira (1/12): eliminação falsa (peão será levado para o Rancho)

Sexta-feira (2/12): peões convidados pelo vencedor da roça falsa vão para o Rancho

Sábado (3/12): retorno do campeão da roça falsa

Leia também

Quem já saiu da Fazenda 2022: lista dos eliminados e quem continua