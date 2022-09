Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Lucas Santos vence 1ª disputa

O jogo começou e Lucas Santos foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2022. A primeira disputa pelo chapéu foi realizada ao vivo nesta quarta-feira, 14, em uma competição que envolvia sorte e memória, realizada em duplas. Na próxima semana, o todo poderoso indicará um rival à roça.

Lucas Santos em A Fazenda 14: ex-ator de Carrossel

Lucas Santos foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro – A Fazenda 2022

Lucas foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro na primeira competição pelo chapéu. O peão superou os adversários e ganhou imunidade na próxima formação de roça, uma indicação e ainda distribuirá as tarefas da casa entre os peões. Nesse ano, o vencedor também desfruta do Rancho do Fazendeiro, um quarto VIP cheio de conforto e regalias.

A primeira Prova do Fazendeiro foi disputada por Pelé Milflows, Lucas Santos, Tiago Ramos, Alex Gallete e Pétala Barreiros. Para decidir quais seis peões competiriam pelo chapéu, foi realizada uma prova de habilidade logo na estreia. Divididos em duplas, os participantes precisavam pegar bastões que eram arremessados no ar – conquistaram as vagas os vencedores de cada duelo.

A prova do Fazendeiro envolveu sorte e memória. A disputa foi realizada em duplas previamente definidas no programa de terça-feira: Alex e Shayan, Pétala e Tiago e Lucas e Pelé.

Durante a disputa, os peões precisavam encontrar as letras que formavam a palavra FAZENDEIRO, na ordem em que a palavra é escrita. Se conseguissem, eles poderiam memorizar onde estava qual letra enquanto viam seus adversários tentando encontrá-las.

A dupla Pelé e Lucas disparou na frente, conseguindo encontrar todas as letras antes de seus adversários. Apesar da competição ter sido realizada em dupla, apenas um deles se tornou fazendeiro. Os dois precisaram decidir quem ficaria com o chapéu e quem ficaria imune.

Lucas ficou com o chapéu da semana, enquanto Pelé conquistou a imunidade.

Como assistir A Fazenda 2022: opção 24 horas, online e de graça

Cronograma da semana A Fazenda 2022

A primeira semana de A Fazenda 14 é atípica. Não há formação de roça e eliminação, que entram na rotina dos peões a partir da segunda semana, após a chegada do vencedor do paiol.

O vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 15. No mesmo dia, à noite, o público acompanha a chegada do escolhido do paiol na sede. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (14): Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (15): distribuição das tarefas de manhã + entrada do vencedor do paiol ao vivo à noite

Sexta-feira (16): flash ao vivo da festa

Sábado (17): exibição dos melhores momentos da festa

Domingo (18): convivência dos peões

Lucas só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a primeira formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada. É somente a partir de segunda-feira que o cronograma de A Fazenda 14 entra no ritmo normal.