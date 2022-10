A Fazenda 2022: quem o fazendeiro vai indicar hoje na 6ª roça

Nesta terça-feira, 25 de outubro, a sexta roça de A Fazenda 2022 será formada. O chefão desta semana é Lucas Santos, que pela segunda vez usa o chapéu de fazendeiro na edição. A questão que desperta curiosidade no momento é quem o fazendeiro vai indicar para a berlinda da semana.

Em seu primeiro reinado, Lucas indicou Deborah Albuquerque, que foi salva pelo público e permanece no jogo. Nesta nova roça, ele tem outros alvos em mente.

+ Poder do lampião da semana vai colocar peão na roça; veja

Quem o fazendeiro vai indicar na sexta roça de A Fazenda 2022?

Lucas não afirmou até agora quem será o alvo de seu voto em A Fazenda 2022, mas duas peoas foram citadas em suas conversas sobre jogo com aliados no confinamento: Bárbara Borges e Kerline Cardoso.

Pelas falas do peão, Kerline seria seu grande alvo, pois o ator disse que não aguenta mais ouvir a voz da influenciadora digital pela sede e que sua presença o incomoda. Além disso, na dinâmica realizada neste fim de semana em que os participantes precisavam classificar uns aos outros, Lucas reclamou de falas da ex-BBB 21 e disse que ela ofendeu sua aparência.

Ator já disse que se incomoda com Kerline. Assista:

No entanto, como Kerline venceu a prova de fogo da semana, a famosa pode acabar se salvando, caso o grupo A desista de usá-la como alvo na próxima formação de berlinda do programa por medo dos poderes que a peoa adquiriu com o lampião.

Com isso, o maior perigo fica para Bárbara Borges, que não tem nenhum poder esta semana. A participante também é considerada uma das lideranças do grupo B e tem o "ranço" de muita gente do grupo A, por bater de frente com Deolane, Bia Miranda, entre outros participantes.

Além de Bárbara e Kerline, mais um nome se destaca como quem o fazendeiro vai indicar nesta nova berlinda: Ruivinha de Marte. Lucas não citou a peoa como um de seus alvos, mas Alex Gallete especulou em conversa com aliados que a tiktoker pode ser enviada para a roça, já que a moça tem o desafeto de Lucas e já foi alvo de votos do grupo adversário.

A possibilidade indicada por Alex não é descartável, pois Lucas já brigou com a peoa na casa. Durante a delegação de tarefas de seu segundo reinado, o peão fez piadas sobre a jovem e soltou provocações. Ruivinha rebateu: "não adianta me humilhar não que o Brasil está vendo sua soberba".

Deolane já sugeriu a Lucas que ele não revele com antecedência em quem será seu voto, por isso, o mistério sobre quem o fazendeiro vai indicar só será resolvido nesta noite de formação de roça.

Que horas começa a formação de roça de hoje?

A formação da sexta roça de A Fazenda 2022 vai começar às 23h00 nesta terça-feira (25), de acordo com a programação oficial da emissora. A atração comandada por Adriane Galisteu terá início após a reprise da novela Amor sem Igual e ficará 1 hora e meia no ar. Depois, cederá espaço para o Jornal da Record - 24h, a partir de 00h30.

O programa contará com uma formação ao vivo. Primeiro, o público vai descobrir quem o fazendeiro vai indicar, depois a casa vota, os poderes das chamas do lampião serão abertos e também será realizada a dinâmica do Resta Um.

Poderes do lampião

A chama preta só será revelado durante o programa ao vivo, já a chama verde foi escolhida pelo público: o dono do poder será o terceiro roceiro desta semana. Caso ele já esteja na roça, ele escolherá entre os moradores da sede ou baia quem vai para a berlinda.

Kerline vai decidir se fica com esta chama em mãos ou se dá para um colega de confinamento. O campeão da prova de fogo só pode usar um dos poderes, o outro sempre é dado para alguém.

Leia também

Enquete: quem vai ganhar A Fazenda 2022 após expulsões?