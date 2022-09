A Fazenda 2022: Shayan vira fazendeiro, mas casa reage mal

Shayan vence segunda Prova do Fazendeiro - Foto: Reprodução/Record

O iraniano venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da roça

Shayan venceu a segunda Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2022 e se livrou da roça. Ao voltar para a sede, a recepção do novo dono do chapéu foi muito animada por parte de Kerline e Lucas, mas Deolane e Tiago Ramos não ficaram muito felizes.

Enquete A Fazenda 2022: Tiago, Deborah ou Bruno, quem sai?

Shayan é o novo fazendeiro de A Fazenda 2022

Shayan é novo fazendeiro do pedaço! O iraniano superou os adversários na disputa realizada ao vivo na noite desta quarta-feira, 21, e além de escapar da roça, se tornou o novo mandachuva da semana.

Antes de chegar na sede, ele abraçou seus oponentes Bruno Tálamo e Deborah Albuquerque, que derrubou algumas lágrimas após perder a disputa.

Como de costume, a chegada do novo fazendeiro agradou um, mas desagradou outros. Kerline Cardoso e Lucas Santos foram dois dos peões que comemoraram a vitória de Shay, pulando e abraçando o empresário quando ele chegou. O ator já até passou o chapéu para o colega antes mesmo do comando de Adriane Galisteu.

Por outro lado, alguns jogadores não gostaram muito da novidade. A câmera do programa focou duas vezes em Deolane Bezerra, que nem levantou do sofá e fez uma cara não muito amigável. Não foi mostrado se a advogada fez algum comentário para seus aliados.

Outras duas pessoas que não se animaram com a vitória de Shayan foram Thomaz Costa e Tiago Ramos. O modelo até saiu da sala e foi para a cozinha quando o iraniano chegou, seguido do ator que também saiu do cômodo. Ambos foram jantar, mas precisaram ser interrompidos pela apresentadora, já que os três roceiros iam fazer sua defesa em 30 segundos.

A primeira eliminação de A Fazenda acontece nesta quinta-feira, a partir das 23h (horário de Brasília). Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Bruno Tálamo são os peões que enfrentam o julgamento popular.