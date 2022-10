A Fazenda 2022: Thomaz leva punição e casa vai ficar 24 horas sem água

E o final de semana de A Fazenda 2022 está complicado. No final da noite de sábado (8), Thomaz Costa cometeu uma infração e por causa disso o domingo (9) dos confinados do reality show não será nada fácil. Os peões receberam uma punição da produção que durará 24 horas.

Qual foi a punição de A Fazenda 2022 deste fim de semana?

No final da noite de sábado, o ator Thomaz Costa desceu com uma garrafinha de água da sede para a área externa do reality show, próximo ao animais. Isso não é permitido no programa e por isso, os peões de A Fazenda 2022 foram punidos.

O fazendeiro Alex Gallete foi chamado até a sala da casa para ler o informativo deixado pela produção no telão. O peão informou que todos ficarão sem água encanada durante 24 horas por causa da infração.

Quando esta punição é dada, os participantes de A Fazenda 2022 não ficam sem água totalmente, pois ainda há a água do poço. A dificuldade nesta situação é que é necessário encher baldes no poço e subir com eles de volta para a sede para levar usar a água no banheiro, cozinha, chuveiro, entre outras necessidades.

Após Alex Gallete ler o aviso, alguns participantes ficaram chocados. “Car****, sem água encanada é put****. Água gelada também, mas sem a encanada…”, comentou Kerline.

A ex-BBB 21 se dirigiu a Thomaz Costa – o responsável por causar a punição em A Fazenda 2022 – e completou: “tu vai ter que pegar os baldes viu fio agora, vai lá. Pode ir tratando de pegar os baldes”. “Imagina as louças que vai ter”, lamentou Ruivinha de Marte.

Veja como foi o anúncio da punição em A Fazenda 2022:

#AFazenda14 | #AFazenda Adivinha…

🚨 Punição 🚨 – Thomaz desceu pra área dos animais com a garrafinha de água. Punição: 24h SEM ÁGUA ENCANADA!!! pic.twitter.com/wX2MY2kejC — 🍞🦚 Adry Realitys 🐮 #AFazenda14 (@AdryMarcenal) October 9, 2022

