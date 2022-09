A Fazenda 2022: Tiago surta com brincadeira e discute com Pelé

Mais uma briga aconteceu na manhã desta segunda-feira, 19, em A Fazenda 2022, agora entre Pelé Milflows e Tiago Ramos. O modelo não gostou de um comentário feito pelo rapper e os dois começaram uma grande discussão que quase resultou em agressão física.

Tiago Ramos e Pelé Milflows protagonizam novo barraco em A Fazenda 2022

A briga começou na cozinha da sede enquanto Pelé conversava com Lucas Santos, e Tiago Ramos lavava a louça. O rapper comentou com os amigos que não poderia ficar “zoando muito” dentro de A Fazenda 2022 “porque o pessoal já está perdendo a cabeça”.

Ao ouvir a fala de Pelé, Tiago interpretou como uma indireta e começou a enfrentar o rapper. “Meu irmão, fica na sua”, começou a dizer o ex da mãe de Neymar. “Eu nem citei o seu nome”, respondeu Milflows.

A discussão continuou com o modelo pedindo para o cantor não falar mais com ele. “Você vai fazer o que?”, questionou Pelé. O rapper deu a volta na bancada e ficou cara a cara com Tiago e o chamou de “otário”, enquanto o loiro continuou dizendo que não aceitava brincadeiras.

Pelé se afastou afirmando que agora já sabia em quem votar e os dois continuaram trocando ofensas. Em seguida, as câmeras que mostravam a cozinha no pay-per-view foram cortadas, mas a discussão continuou minutos depois na área externa na sede.

Os dois começaram a se enfrentar cara a cara mais uma vez e os demais peões chegaram para apartar a briga, com medo que acontecesse alguma agressão física. Foi então que Pelé disse: “deixa ele, se ele me bater é um a menos”. “Eu, bater em tu?”, questionou Tiago, enquanto o rapper o xingava.

Os peões continuaram trocando gritos e ofensas até entram na sede e encerram a discussão. Os demais jogadores permaneceram na área externa de A Fazenda 2022.

