A Fazenda 2022: vaza áudio da produção torcendo por Shay

Um áudio da produção de A Fazenda 2022 vazou na tarde desta quarta-feira, 20, e deixou os internautas intrigados. A equipe do reality show se descuidou durante a transmissão de uma das câmeras do pay-per-view e foi possível ouvir uma mulher dizendo que Shay vai ganhar a Prova do Fazendeiro.

De quem é o áudio que vazou de A Fazenda 2022?

Internautas que acompanham o pay-per-view de A Fazenda 2022 na tarde desta quarta conseguiram ouvir a voz de uma mulher falando sobre a Prova do Fazendeiro que será realizada no programa ao vivo de hoje. No áudio, é possível ouvi-la dizendo que “amanhã tem delegação [das tarefas] que o Shay vai fazer. Eu estou torcendo para ele, ele vai ganhar”.

O áudio deixou os internautas intrigados e levantou a possibilidade da prova ser manipulada a favor do iraniano. Até o momento desta publicação, a Record não se pronunciou sobre o vazamento e se haverá alguma comprovação de que nenhum peão será favorecido na disputa.

Vale lembrar que o público ainda não sabe como será a Prova do Fazendeiro, que só tem as regras divulgadas após o início do programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

A segunda Prova do Fazendeiro da temporada acontece nesta quarta-feira, a partir das 23h. Além de Shayan, também estão na disputa a ex-Power Couple Deborah Albuquerque e o jornalista Bruno Tálamo. Tiago Ramos também está na roça, mas foi vetado pelo empresário e ficará de fora da disputa.

Quem vencer a competição ficará livre da roça e da eliminação, que acontecerá amanhã. Conforme a produtora disse no áudio, o novo mandachuva do reality show também delega as tarefas entre os peões na manhã de quinta-feira e ganha a oportunidade de ficar no Rancho do Fazendeiro, cantinho VIP com várias regalias.

Ouça o momento em que o áudio de A Fazenda 2022 foi vazado abaixo:

Central Reality * #AFazenda on Twitter: “O momento exato do áudio vazado pela produção enquanto a câmera estava gravando o lago #AFazenda pic.twitter.com/iY9utPEwPs / Twitter” O momento exato do áudio vazado pela produção enquanto a câmera estava gravando o lago #AFazenda pic.twitter.com/iY9utPEwPs

