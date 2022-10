A Fazenda 2022: veja a delegação das tarefas do novo fazendeiro Alex

A Fazenda delegação das tarefas do fazendeiro Alex Gallete colocou desafeto na vaca e no touro - Foto: Reprodução/Playplus

Peão agora é o novo chefão do reality show e decidiu quem vai ficar com o que durante esta semana.

Alex Gallete venceu a prova do fazendeiro da semana e escapou da terceira roça da edição. Assim, o famoso vai conseguir aproveitar o poder por alguns dias e comandar o confinamento. Nesta manhã de quinta-feira (6), A Fazenda delegação das tarefas foi realizada e peão decidiu o que seus aliados e desafetos iriam fazer. Ele chegou a ser provocado, mas não respondeu.

+Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 3ª roça?

+Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Rose, quem fica?

Como foi em A Fazenda delegação das tarefas desta semana?

É comum que em A Fazenda delegação das tarefas ocorra com algum climão entre os peões no confinamento. Brigas já marcaram o momento várias vezes, mas não foi isso que aconteceu nesta quinta-feira (6). Apesar de ser provocado por seu rival na casa, Alex Gallete se manteve calmo e foi ágil na divisão de tarefas.

No começo de A Fazenda delegação das tarefas, Alex decidiu colocar Vini Buttel e Thomaz Costa no trato da vaca e do touro, umas da tarefas mais difíceis do confinamento. “Que surpresa”, comentou Vini, que depois riu com Thomaz e debochou: “esperava por isso?”

Alex Gallete não comentou a alfinetada e continuou A Fazenda delegação das tarefas como se nada tivesse acontecido. Para quem perdeu os últimos dias do reality show, Vini foi quem colocou Alex na roça. Como antigo fazendeiro, ele mandou o youtuber para a berlinda e o acusou de tentar sabotá-lo no jogo. Os dois bateram boca ao vivo e só cessaram a discussão quando Adriane Galisteu resolveu seguir com a formação de roça. Para o azar de Vini, Alex ganhou a prova do fazendeiro e escapou da berlinda.

Após a pequena provocação, Alex definiu as demais tarefas. O fazendeiro cedeu algumas atividades com os animais de A Fazenda 2022 para seus amigos no confinamento, que já haviam pedido por alguns cargos, e finalizou ao colocar Tiago Ramos no lixo.

“A gente ficou bem dividido, porque quando a gente percebeu quem fez bicho uma ou duas vezes, sacou que fazer bicho aqui é uma delícia. Não é castigo, pelo contrário. Tem gente do meu grupo que pediu para fazer, porque é bem importante. Então é isso, bora trabalhar”, concluiu o novo fazendeiro durante A Fazenda delegação das tarefas desta semana.

Veja quem ficou com o que em A Fazenda delegação das tarefas:

Vaca e Touro: Vini Buttel e Thomaz Costa

Cavalo: Shayan

Lhamas: Kerline Cardoso

Ovelhas: Tati Zaqui

Porcos: Deborah Albuquerque

Horta e plantas: Bia Miranda

Aves: Pétala Barreiros

Lixo: Tiago Ramos

Assista como foi: