A Fazenda hoje o que tem: roceiros disputam 1ª Prova do Fazendeiro

A Fazenda hoje o que tem é a segunda Prova do Fazendeiro da temporada. Deborah Albuquerque, Bruno Tálamo e Shayan Hahgbin são os roceiros que terão a chance de escapar da berlinda nesta quarta-feira, 21. A edição de A Fazenda 2022 também vai mostrar os melhores momentos da convivência dos peões após a primeira formação de roça.

Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem fica na 1ª roça?

A Fazenda hoje o que tem no programa desta quarta?

O público vai acompanhar a segunda Prova do Fazendeiro durante o programa ao vivo nesta quarta-feira, 21, a partir das 23h. Deborah Albuquerque, Bruno Tálamo e Shayan Hahgbin são os peões que terão a chance de participar da disputa e um deles se tornará o novo líder da semana.

A Prova do Fazendeiro é a disputa mais importante do reality show. Ao contrário de outros programas do mesmo gênero, apenas os roceiros podem participar da competição. Nesta semana, Tiago Ramos também está na berlinda, mas não poderá participar pois foi vetado por Shayan após a dinâmica do resta um.

A prova acontece ao vivo, diretamente do “fazendão” de Itapecerica da Serra. Em A Fazenda, não há provas de resistência e o público conhece o nome do novo fazendeiro na mesma noite.

Além da prova, o programa também vai exibir um compilado de tudo o que aconteceu na madrugada e na manhã desta quarta após a primeira formação de roça, que rendeu muito fogo no feno entre os jogadores.

Entre os acontecimentos que devem ser mostrados, Ingrid Ohara descoloriu a barba de Iran Malfitano e sobrancelhas de Bruno Tálamo em um momento de descontração na manhã desta quarta. Houve também uma nova discussão entre Kerline Cardoso e Deolane Bezerra, após a advogada chamar a ex-BBB de preguiçosa por não ter lavado a louça após o jantar.

Quem também se irritou foi Ingrid Ohara durante uma conversa com Vini Buttel. A influenciadora digital alertou o ex-De Férias com o Ex que ele não deveria ter chamado Alex Gallete de “gazella” durante a formação de roça ontem, mas o rapaz disse que não entender que “gazella é ofensa para homossexual”.

Quem deve ser o novo fazendeiro?

O público não interfere na escolha dos fazendeiros do reality show, mas gosta de dar seus palpites na internet. Em consulta realizada à enquete UOL sobre quem deve ser o novo líder da semana, nesta quarta, às 15h30, Bruno Tálamo é o favorito da audiência, estando na frente com 40,93%

Deborah Albuquerque não fica muito atrás e soma 39,14% da preferência do público. O cenário da ex-Power Couple se tornar a nova fazendeira é interessante para o desenrolar do programa, já que a ruiva foi indicada por Lucas Santos, que disse que a rival é falsa e vitimista. Se ela vencer, o ator terá que passar o chapéu para ela.

Já Shayan Hahbin está na lanterna e tem apenas 19,92% da torcida do público.

Quem deve ficar na primeira roça de A Fazenda 2022?

O nome dos três roceiros será decidido na noite desta quarta, mas o público já tem seus preferidos. De acordo com a enquete do DCI, consultada às 15h40 desta quarta, Tiago Ramos lidera a votação para ficar no programa com mais de 12 mil votos. O modelo, que vem sendo bastante alfinetado pelos colegas dentro do confinamento, tem conseguido despertar a empatia da audiência.

Em segundo lugar está Deborah, que soma mais de 9 mil votos dos leitores. A ruiva já tem uma rivalidade declarada com Deolane Bezerra e ainda pode render mais tretas ao longo do programa.

Quem ainda não se mostrou muito foram os peões Shayan e Bruno. O iraniano soma um pouco mais de 3 mil votos, enquanto o jornalista está em último lugar com 1600. Se a roça fosse hoje, Tálamo seria eliminado.