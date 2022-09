A Fazenda votação Paiol 2022: parcial de enquete aponta quem entra

Foi dada a largada e antes mesmo da estreia de A Fazenda 2022, o público já pode começar a interagir com o programa. A Fazenda votação Paiol para definir quem entre André Santos, Bia Miranda, Claudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki vai conquistar uma vaga no elenco oficial da temporada já está aberta!

Consultamos parciais nesta manhã de terça-feira (13) para descobrir quais as chances de cada confinado.

A estreia de A Fazenda 14 é nesta terça-feira, a partir das 23h00, na Record TV.

Como está a A Fazenda votação Paiol?

Claudia Baronesa e Bia Miranda brigam pelo primeiro lugar nas parciais de A Fazenda votação Paiol.

Foram consultados as enquetes do UOL, Notícias da TV e Votalhada na faixa das 07h00 desta terça (13).

Na parcial do site UOL, Bia Miranda vem na frente com 27,13%. Ela está com apenas 1,22% de votos a mais que sua concorrente, Claudia Baronesa. Na segunda posição da enquete, a mãe de MC Gui soma por enquanto 25,91% dos votos do público.

Em terceiro lugar na parcial do site para A Fazenda votação Paiol aparece o MC Créu, ele tem 21,26% da preferência dos fãs da atração. Em seguida, vem o jogador André Santos, com 14,57%. Em último lugar, aparece Suzi Sassaki, com apenas 11,13% do favoritismo do público.

Já na enquete do site Notícias da TV, quem assume a liderança é Claudia Baronesa. A empresária tem 42,74% dos votos até o momento e é líder da parcial com folga. A vice-liderança é de Bia Miranda, que tem 20,62% dos votos.

Em terceiro nesta parcial de A Fazenda votação Paiol está MC Créu com 19,74% do favoritismo. Nesta enquete, André Santos também aparece em quarto, 13,25%, e Suzi Sassaki também continua na lanterna, com apenas 3,66% dos votos.

Por último, também consultamos a enquete do Votalhada. Por lá, o primeiro lugar é de Baronesa, com 54% do favoritismo. Bia Miranda vem em seguida com 18% dos votos e depois André Santos aparece com 15%.

Na quarta posição, MC Créu soma 9% das chances de entrar no elenco oficial do reality show rural e Susi Sassaki mais uma vez vem em último, dessa vez com apenas 3% dos votos.

Histórico de A Fazenda votação Paiol

UOL – 07h00

André Santos: 14,57%

Bia Miranda: 27,13%

Claudia Baronesa: 25,91%

MC Créu: 21,26%

Suzi Sassaki: 11,13%

Notícias da TV – 07h00

André Santos: 13,25%

Bia Miranda: 20,62%

Claudia Baronesa: 42,74%

MC Créu: 19,74%

Suzi Sassaki: 3,66%

Votalhada – 07h00

André Santos: 15%

Bia Miranda: 18%

Claudia Baronesa: 54%

MC Créu: 9%

Suzi Sassaki: 3%

Como votar em um dos cinco famosos no R7

A votação que vai definir quem sai do Paiol e vai para o confinamento oficial do reality show está disponível no site oficial da Record, o R7, e pode ser acessada por qualquer fã do programa. Não é necessário ter qualquer tipo de conta no site e nem ser assinante do Pay Per View. A Fazenda votação Paiol é gratuita e pode ser repetida quantas vezes quiser.

Para quem nunca votou, o passo a passo é:

1 – Primeiro, entre no link https://www.r7.com/ e depois clique na aba “A Fazenda 14”, na lateral superior esquerda do site.

2 – Em seguida, clique na enquete do Paiol. Você poderá escolher entre André, Bia, Baronesa, Susi e MC Créu. Após decidir em quem irá seu voto, clique na foto da pessoa.

3 – Selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs e por último confirme com o botão “votar”.

Se quiser votar mais vezes, é só repetir o processo na mesma ordem. É bom lembrar que são válidos apenas os votos feitos em território nacional. O site oficial da Record não exibe os números da votação em tempo real, por isso consultamos parciais de outros portais ao longo da competição.

