Além da Netflix, quem são os patrocinadores de A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 estreia no dia 13 de setembro e o programa já tem ganhado forma antes da estreia. Entre os patrocinadores da edição, três marcas já estão confirmadas como fixas na temporada e além disso, a emissora ainda conseguiu um contrato com a Netflix, uma das maiores plataformas streaming do mundo.

+A Fazenda 14: guia completo da nova temporada do reality show rural

Quem vai patrocinar A Fazenda 2022

Os três patrocinadores fixos de A Fazenda 2022 por enquanto serão o Banco Original, a marca de alimentos Aurora e a Betano, site de apostas esportivas, segundo apuração do site Notícias da TV.

O Banco Original e a Aurora já patrocinaram o reality show rural antes, mas a Betano é uma novidade da temporada. Ela substitui o TikTok, que não retomou a parceria que existia com a atração desde 2020. No ano passado, a rede social chegou a ganhar uma dinâmica própria, o Paiol TikTok, que foi responsável pela entrada de Sthe Matos no programa.

Além disso, uma novidade deixou o departamento comercial da emissora de Edir Macedo nas alturas: um contrato com a Netflix. A plataforma streaming, uma das mais populares do Brasil e do mundo, assinou para realizar anúncios e ações de merchandising durante A Fazenda 2022. A informação foi confirmada pela Record TV ao Notícias da TV.

Ainda segundo o portal, as cotas de patrocínio são anunciadas no mercado comercial de maneira tabelada pelo valor de R$ 65 milhões. No entanto, o site afirma que é comum que aconteçam descontos de até 90% dessa quantia durante o processo de negociação da venda.

Nada impende que novas marcas sejam adicionadas ao plano comercial do reality show comandado por Adriane Galisteu. Ao longo da exibição do programa, também é comum que outros patrocinadores embarquem na atração com atividades pontuais, como uma dinâmica patrocinada, produtos especiais para os participantes, propagandas, entre outras ações.

No ano passado, o reality show também contava com os patrocinadores Ambev e Seda. Não foi confirmado até o momento se eles retornarão ou se assim como o TikTok, ficarão de fora de A Fazenda 2022. A marca de produtos de beleza Neutrox também deu às caras na atração antes, em 2020.

Prêmio é depositado em conta de banco patrocinador

O participante que vencer A Fazenda 2022 terá a quantia de R$ 1,5 milhão depositado em sua conta no Banco Original – se for repetido o mesmo processo da edição passada. Em 2021, os finalistas aguardaram no palco ao lado de dois totens do banco digital, que anunciou o nome e a foto do campeão escolhido pelo público. No caso, Rico Melquiades. O participante viu a mensagem “parabéns, o prêmio já está em sua conta Original” e partiu para a comemoração.

Sem Tiktok entre patrocinadores, como fica o Paiol de A Fazenda 2022?

Segundo a coluna de Gabriel Perline, do IG, a Record não chamará influenciadores do TikTok como no ano passado, em que o Paiol era patrocinado pela rede social. No entanto, a dinâmica continuará no programa.

Contudo, em A Fazenda 2022, os participantes que vão entrar no Paiol serão celebridades que estavam cotados para serem reservas do elenco oficial da temporada.

Ainda de acordo com o colunista, o Paiol funcionará da mesma forma que o ano passado: quatro famosos, dois homens e duas mulheres, entrarão na “Casa de Vidro da Record” e o público vai decidir quem entre eles merece uma vaga no reality show rural.

Relembre:

Leia também – A Fazenda 2022: Deolane Bezerra estará na nova temporada?