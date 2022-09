André Santos A Fazenda 14: campeão do Flamengo está no paiol

André Santos A Fazenda 14 é mais um famoso que vai disputar uma vaga no reality rural. O ex-jogador está no paiol da nova temporada do programa e precisa do voto do público para entrar de fato no jogo. Conhecido pelos fãs de futebol, foi campeão pelo Flamengo e Corinthians.

Quem é André Santos A Fazenda 14?

André tem 39 anos e é ex-jogador de futebol que atuava como lateral-esquerdo. O atleta começou a carreira em 2002 e teve passagens pelo Flamengo, Atlético Mineiro e Figueirense, time pelo qual jogou a final da Copa do Brasil. Apesar do clube não ter levado o título para casa, o paulista chamou atenção do Corinthians e foi contratado pelo timão em 2008.

Santos ficou marcado por sua atuação no Corinthians, que foi Campeão Paulista de forma invicta e também levou a Copa do Brasil em 2009. Depois dos títulos conquistados pelo timão, o jogador foi contratado pelo time turco Fenerbahçe no qual permaneceu 2011, quando mudou de clube mais uma vez ao assinar com o Arsenal.

Também passou pelo Grêmio em 2013 antes de retornar ao Flamengo no mesmo ano, quando o time venceu a Copa do Brasil. Além disso, foi titular quando o clube conquistou o Estadual em 2014.

Santos também passou pela Seleção Brasileira. Em 2009, o atleta foi convocado para defender o Brasil em dois duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo e e na Copa das Confederações, na África do Sul, que rendeu o título de campeão para o país. Também foi convocado nos anos de 2011 e 2013.

O atleta se aposentou do futebol em 2018 após jogar a Série B do Brasileirão pelo Figueirense ao retornar ao clube naquele ano.

Essa será a primeira vez que o atleta vai participar de um reality. Em entrevista do UOL Splash, o diretor Rodrigo Carelli já tinha dado a dica. “Não vou dizer se é no paiol ou no elenco principal, mas vai ter um atleta. É o máximo que posso falar”, disse.

Para André Santos entrar de fato para A Fazenda 14, ele precisa vencer a votação do paiol, aberta nesta segunda-feira (12) no portal do R7. Apenas o candidato mais votado vai entrar para o elenco do programa, enquanto os demais voltam para casa.

A Fazenda 13 começa em 13 de setembro, terça-feira, às 23h, horário de Brasília. O programa segue sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

