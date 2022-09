Animais da Fazenda 2022: conheça os bichinhos da temporada

Os animais da Fazenda 2022 são uma atração a parte. O público adora conferir os bichinhos que fazem parte do confinamento e os participantes também se divertem no contato diário com os animais. Além de contarem com o cuidado de uma equipe especializada, os animais do reality show também são tratados diariamente pelos participantes. Na nova edição, algumas mudanças foram realizadas no “elenco animal” do programa rural da Record.

Quais são os animais da Fazenda 2022

Em 2022, alguns dos animais que o público já está acostumado retornam. São eles: o cavalo Colorado que dorme na baia com os confinados, a vaca, os porcos, ovelhas e as aves. Além disso, alguns bichinhos novos chegam ao confinamento. Este ano contará com o retorno das lhamas, que já apareceram no reality antes, mas não estiveram na edição passada. Serão duas, uma lhama adulta e sua filhote. Também será introduzido um touro ao quadro de bichos da atração.

As aves são de diversas espécies, como galinhas, gansos, patos, entre outros. Eles ficam em uma parte da área externa, que conta com um lago exclusivo para os animais da Fazenda 2022. É necessário ao participante selecionado para cuidar da tarefa a missão de recolher os ovos das galinhas, alimentar todas as aves, trocar a água do laguinho, entre outras atividades. Essa geralmente é uma das tarefas que mais gera reclamações entre os confinados, porque é bastante trabalhosa.

A vaca também é uma atividade difícil e que às vezes gera reclamações. Quem é selecionado para cuidar da vaca em A Fazenda precisa acordar bem cedo, tirar o leite do animal e limpar o espaço em que ela fica. Quem fica com o cavalo também precisar acordar cedo para cuidar da limpeza do animal e do espaço em que ele mora durante o programa. O cavalo dorme na baia e divide o espaço com alguns peões do confinamento.

Os porcos costumam ser uma tarefa divertida e ao mesmo tempo complicada, pois eles são em vários, o que às vezes foge do controle dos peões. Quem fica com a tarefa precisa cuidar do chiqueiro dos bichos e alimentá-los. O mesmo para quem fica com as lhamas, é necessário cuidar do espaço dos animais e alimentá-las. Segundo o Metrópoles, os animais usados no reality show são alugados por temporada e não são propriedade da Record.

Diariamente, os peões e peoas do reality show precisam acordar cedo para cuidar dos animais do reality show. Essa divisão de tarefas acontece semanalmente, depois que um novo fazendeiro é definido. Antes de começar o contato com os bichos em uma nova temporada, os participantes sempre assistem a uma aula, que geralmente é ministrada pelo médico veterinário do programa. São explicadas as regras de convivência com os animais, particularidades, cuidados, entre outros.

Não é permitido nenhum tipo de maldade com os animais, descaso, brincadeiras de mau gosto, maus tratos, etc. Qualquer atitude dessas é passível de graves punições ao participante.

Troca de cavalos entre edições

Em 2019 e 2020, o reality show contava com o cavalo Lyon. Ele era marrom, com uma parte do cabeça branca e era um xodó entre os participantes, principalmente Lucas Viana – campeão da temporada de 2019 – que ia até a área externa para ter contato com o animal diversas vezes. O animal foi substituído na edição de 2021 e quem chegou no confinamento foi o cavalo Colorado. Ele continua no programa nesta nova edição e também é um dos animais da Fazenda 2022.

A aparência de Colorida é bastante diferente da de Lyon e ele é bem mais escuro do que o antecessor. Porém, ambos se mostraram apaixonantes e caíram nas graças dos participantes. Enquanto era cuidado por Erasmo Viana e Gui Araújo, durante a edição de 2021, o cavalo impressionou os participantes por ser bastante tranquilo.

Neste ano, ele dividirá novamente a baia com os peões e deve conquistar os novos confinados como um dos animais da Fazenda 2022.

