Após 2 desistências, como será a final da Fazenda?

As saídas de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros de A Fazenda 2022 podem atrapalhar o cronograma do reality show da Record, que termina na próxima semana. A final da Fazenda 2022 está marcada para o dia 15 de dezembro, quinta-feira, e a previsão era que a última semana contasse com diversas atrações.

Como vai ser a final da Fazenda 2022?

Por enquanto, não foi divulgada nenhuma mudança para o dia da grande final da Fazenda 2022, por isso a data da decisão deve permanecer 15 de dezembro, quinta-feira. Porém, o cronograma da última semana pode ser diferente.

A Record TV já revelou que não divulga os detalhes dos últimos dias do reality show, mas o jornalista Flavio Ricco, do R7, havia adiantado como seriam os dias finais de confinamento. Antes das desistências, seriam realizadas duas eliminações nesta semana, na quinta-feira (8) e no sábado (10), e mais duas na semana que vem, na segunda (12) e na terça (13).

Além disso, de acordo com o colunista uma prova seria realizada no domingo com o Top 6 do programa, para definir as roças especiais antes da final. Desta forma, restariam 4 participantes, que seriam os finalistas. Nas edições de 2020 e 2021, a final foi entre quatro participantes. Já em 2019, a disputa foi entre três.

Agora que o reality show perdeu duas participantes e restam apenas 6 competidores no jogo, há duas possibilidades para esta semana final da Fazenda 2022. A produção pode decidir continuar com as dinâmicas das roças e fazer a final apenas entre dois participantes ou terá que então cortar algumas eliminações do plano inicial e diminuir o ritmo dos últimos dias.

Na quarta-feira que vem, dia 14 de dezembro, estava agendada uma dinâmica com todos os participantes, para uma verdadeira lavagem de roupa suja. Agora que Deolane e Pétala saíram de forma pouco amigável com o programa, não se sabe se elas retornarão. Shayan e Tiago, que foram expulsos, também correm o risco de não participar.

Se a produção resolver realizar todas as dinâmicas reveladas por Flavio Ricco que já estavam planejadas, mesmo com as desistências, o cronograma ficará da seguinte forma:

Terça-feira (6): formação da 12ª roça

Quarta-feira (7): prova do fazendeiro

Quinta-feira (8): eliminação da 12ª roça + formação de roça surpresa

Sábado (10): eliminação da roça surpresa

Domingo (11): prova com os participantes restantes para definir roças especiais da reta final

Segunda-feira (12): eliminação da 1ª roça especial

Terça-feira (13): eliminação da 2ª roça especial

Quarta-feira (14): dinâmica com todos os participantes da temporada

Quinta-feira (15): dia da final da Fazenda 2022

Deolane critica programa e prêmio após saída

Após deixar o confinamento da Record TV, Deolane Bezerra colocou a boca no trombone. A famosa conversou com os fãs pelas redes sociais sobre sua decisão de sair do programa tão próximo a final da Fazenda e disse que "carregou" a temporada nas costas.

"Tenham certeza, tenho muitas coisas para falar. Carreguei A Fazenda nas costas. É para ser soberba? Vou ser. É para ser arrogante? Agora eu serei. Carreguei nas costas, dentre muitas outras coisas que aconteceram. Não tenham duvidas que vocês vão saber de tudo (...) Dinheiro não compra a minha paz, não faz a minha cabeça. Porque se fosse por dinheiro, não tinha entrado, porque é um prêmio de R$ 1,5 milhão que eles confiscam o imposto, colocam o restinho e pode pagar em até três vezes, não ia mudar a minha vida ne gente", comentou.

Deolane: “Carreguei a Fazenda nas costas. É pra ser soberba? Vou ser. É pra ser arrogante? Agora eu serei.” #AFazenda pic.twitter.com/TBZM0LrOLb — Dantas (@Dantinhas) December 4, 2022

