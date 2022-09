Bárbara Borges A Fazenda 14: ex-paquita é confirmada

A atriz Bárbara Borges está no elenco de A Fazenda 14 - Foto: Reprodução/Instagram/@barbaraborgesoficial

Bárbara Borges A Fazenda 14 foi confirmada como mais uma participante do programa durante a pré-estreia do reality show nesta segunda-feira, 12. A famosa foi uma das paquitas de Xuxa Meneghel e já atuou em novelas, incluindo Porto dos Milagres (2001) e Senhora do Destino (2004).

Quem é Bárbara Borges A Fazenda 14?

Bárbara Borges tem 43 anos de idade e ficou conhecida na TV por ter sido uma das paquitas de Xuxa em 1995, quando ainda era adolescente.

O trabalho como assistente de palco de um dos mais famosos programas de TV da época abriu as portas da televisão para a artista. Depois do fim do Planeta Xuxa, Borges investiu na carreira de atriz e passou a atuar em novelas da emissora. Uma de suas personagens mais marcantes foi logo em seu primeiro papel na televisão, quando interpretou Luísa em Porto dos Milagres.

Os anos seguintes foram cheios de papéis para a jovem atriz na Globo. Em 2002, fez sucesso ao viver a vilã Thaíssa em Malhação e devido a popularidade da personagem, acabou ficando na trama adolescente por duas temporadas. Também esteve no elenco de Senhora do Destino, novela na qual interpretou Jenni, uma moça lésbica, e repercutiu bastante entre os noveleiros.

Fez participações em Carga Pesada (2005), Sob Nova Direção (2005) e A Diarista (2006), e também atuou no folhetim Duas Caras (2007). Sua última aparição na Globo foi em 2008, quando foi uma das participantes do Circo do Faustão e depois deixou a emissora.

Passou a trabalhar na Record após a saída da Globo e trabalhou nas novelas Bela, a Feia (2009), Balacobaco (2012) e Belaventura (2017), além de ter sido uma das participantes da competição de dança Dancing Brasil. Seu último trabalho na teledramaturgia foi há quatro anos, quando interpretou Livona na trama bíblica Jesus. Desde então, está sumida das telinhas.

Em 2020, a atriz virou manchete na mídia ao raspar ao raspar o cabelo. Ela fez uma publicação em suas redes sociais dizendo que a mudança aconteceu como uma forma de autoconhecimento. “Uma nova versão minha nasceu ontem (segunda-feira), dia 20/04/2020. Conectada com o movimento da minha alma nessa existência. Conectada com meu coração para aprofundar no estudo de mim mesma, no meu autoconhecimento. Desapegar. Deixar ir”, começou.

“Atravessar do medo para a confiança. Romper com o medo de rejeição, das críticas e julgamentos, meus e alheios, e viver o meu sim para mim, pro que faz sentindo para mim nesse momento. Impermanência. Renovação. Coragem para ser eu sempre. Simplesmente ser”, escreveu.

Bárbara é mãe de Martin, de 8 anos, e de Theo, de 6 anos, frutos do casamento com Pedro Delfino, de quem se separou há dois anos.

Quando estreia A Fazenda 2022: horário, participantes e como assistir