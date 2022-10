Bia empurra Tomaz em A Fazenda 2022; peoa deve ser expulsa? Vote

Na noite da última quinta-feira (13), Bia Miranda e Pétala Barreiros foram provocar Thomaz Costa após a eliminação de Tati Zaqui. O clima entre os três ficou tenso, e Bia empurra Tomaz durante a discussão. As imagens repercutiram na web e geraram revolta em parte do público, que pede a expulsão da peoa.

Bia deve ser expulsa de A Fazenda 2022? Vote na enquete e dê sua opinião.

Entenda a treta entre Bia Miranda e Tomaz Costa

Mais um desentendimento entre Bia Miranda e Tomaz Costa começou após o resultado da quarta roça na noite de quinta-feira. O ator, que vivia um affair com Tati Zaqui no reality show, foi chorar sozinho no quarto depois da eliminação da funkeira.

Pétala e Bia vão até o cômodo e começam a provocar o rival. “Peita, p*rra, fala alguma coisa da gente. Crente de Taubaté do c*ralho. Seu m*rda”, gritou a neta de Gretchen. “Covarde, malandro, safado”, esbravejou a influenciadora digital.

Enquanto Bia Miranda gritava para Tomaz, a jovem foi para cima dele e deu um empurrão no ator com o peito, que não disse nada no momento. Foi quando Pétala interviu e tirou a amiga de cima do ex de Larissa Manoela.

Mais tarde, Bárbara Borges foi conversar sobre a situação com Tomaz. “Por que você não falou que ela te empurrou?”, questionou a ex-paquita. “As câmeras estão vendo, não é possível”, respondeu o ator. “Mas na hora você fala ‘peraí, você me empurrou’. Ela foi pra cima e empurrou”, continuou Babi.

Os peões continuaram dizendo que nada iria acontecer pois já aconteceu de participantes pularem a cerca, baterem o sino, carros de som terem ido até a porta da fazenda e a produção não tomou providências. Nesse momento, o áudio do pay-per-view foi cortado.

Na web, o público se revoltou com a atitude da neta de Gretchen e pediu a expulsão da peoa. “Isso foi horrível, extrapolou todos os limites. Não sou fã do Tomaz, mas a Via empurrando e gritando no ouvido do cara foi horrível de ser ver, isso tá feio já, expulsem essa menina”, escreveu um internauta. “BIA EXPULSA agrediu o Tomáz sim, CARELLI se vc não respeita as regras então pq vc não segue”, publicou outra espectadora.

Até a publicação dessa matéria, a Record ainda não havia se pronunciado sobre o assunto.

Assista aos vídeos de Bia empurra Tomaz em A Fazenda 2022:

Quem já foi expulso de A Fazenda 2022?

Por enquanto nenhum peão foi expulso de A Fazenda 2022, apesar do público já ter se revoltado com a atitude de outros peões. Vini Buttel foi um dos participantes que causaram polêmica – durante uma discussão com Alex Gallete, o ex-De Férias com o Ex empurrou Tomaz Costa enquanto o ator tentava apartar a briga. Ele se desiquilibrou e caiu na cama, o que repercutiu bastante entre o público. No entanto, ninguém foi punido.

Ao longo das 14 temporadas de A Fazenda, seis peões já foram expulsos do programa. A primeira foi Duda Yankovich, em A Fazenda 4. A lutadora teve de deixar o programa após agredir fisicamente o ator Thiago Gagliasso com um tapa durante um jogo de basquete aquático.

Em A Fazenda de verão, em 2012, edição especial de A Fazenda com pessoa anônimas, Lucas Barreto saiu do programa após ameaçar o participante Haysam com um machado.

Nadja Pessoa foi expulsa de A Fazenda 10 após dar chutes, usando um salto alto, em Caíque Aguiar. Na mesma edição, Catia Paganote foi eliminada após dar um tapa na cabeça de Evandro Santo na piscina.

Em A Fazenda 11, Phellipe Haagensen foi expulso por beijar Hariany Almeida sem o consentimento da participante. Outro participante eliminado por assédio foi Nego do Borel, em 2021.