Bia foi expulsa da Fazenda? Entenda o que aconteceu

O nome de Bia Miranda está sendo bastante comentado entre os internautas nesta sexta-feira, 25, após vídeos de uma suposta agressão contra Pétala Barreiros circularem na web. A influenciadora digital fez uma brincadeira com a amiga, que revidou com um tapa no braço. Diante das imagens, os fãs do programa questionam se Bia foi expulsa da Fazenda ou se o reality tomará alguma providência.

Bia foi expulsa da Fazenda 2022 após tapa?

Após a eliminação de Kerline na noite da última quinta-feira, 24, Bia Miranda e Pétala Barreiros conversavam na área externa da sede, quando a influenciadora digital fez uma brincadeira com a amiga.

A neta de Gretchen se assustou com a pegadinha e acabou dando um tapa no braço da peoa, que apenas caiu na risada.

Na web, os internautas apontaram que o tapa dado por Bia vai contra as regras de A Fazenda 2022 e pode ser caracterizado como agressão. Alguns espectadores também relembraram outras expulsões que ocorreram ao longo de temporadas anteriores do reality show como em 2018, quando Cátia Paganote deu um tapa em Evandro durante uma atividade que rolava na piscina.

Já para a torcida do grupo A, tudo não passou de uma brincadeira entre Bia e Pétala e que o tapa dado pela peoa não teve a intenção de agredir a colega de fato.

Até o momento da publicação desta matéria, a Record não se pronunciou sobre o assunto. Por enquanto, Bia segue na competição.

Veja o vídeo do momento em Bia Miranda dá um tapa em Pétala Barreiros:

🚨 URGENTE! Bia Miranda agrediu a Petala, será que será expulsa? #AFazenda pic.twitter.com/r5ZvsbuzD2 — FOFOCAS - #AFazenda14 (@atencaoreality) November 25, 2022

Quem já foi expulso de A Fazenda 2022

Ao longo da atual temporada de A Fazenda 2022, dois peões já foram expulsos. Foi o caso de Shayan Haghbin e Tiago Ramos, que deixaram o confinamento em Itapecerica da Serra na quinta semana.

Logo após a eliminação de Thomaz Costa, o empresário e o ex-jogador de futebol começaram uma grande discussão. Shayan fazia parte do grupo A, enquanto Tiago estava no grupo B. Na época, a rivalidade entre os dois grupos estava bastante inflamada, o que causou um clima pesado no reality show.

O ex-jogador de futebol bateu no braço do rival com uma garrafa d'água, que por sua vez quase acertou o adversário com uma cotovelada. A briga foi exibida ainda durante o programa ao vivo, quando Shayan retornou do deck de eliminação para a sede.

Os dois foram expulsos ainda na madrugada. No dia seguinte, a apresentadora Adriane Galisteu explicou ao público o que havia acontecido.

Restam oito peões na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. São eles: Deolane Bezerra (advogada), Pétala, Barreiros (influenciadora digital), Moranguinho (dançarina), Bia Miranda (neta da Gretchen), Pelé Milflows (rapper), Iran Malfitano (ator) e Bárbara Borges (atriz).

Quem já foi expulso de A Fazenda?

A Fazenda já expulsou oito peões ao longo de sua história, sendo dois dessa temporada. Outros participantes que deixaram o confinamento após quebrarem as regras foram:

Duda Yankovich, A Fazenda 4 - A lutadora de boxe foi retirada do programa após agredir fisicamente o ator Thiago Gagliasso com um tapa durante um jogo de basquete aquático;

Lucas Barreto, A Fazenda de Verão (2012) - Saiu do programa após ameaçar o participante Haysam com um machado;

Nadja Pessoa, A Fazenda 10 - A atriz deu alguns chutes, enquanto usava salto alto, em direção ao pé e à perna de Caíque Aguiar;

Cátia Paganote, A Fazenda 10 - Eliminada após dar um tapa na cabeça de Evandro Santo na piscina.

Phellipe Haagensen, A Fazenda 11 - Eliminado após beijar Hariany Almeida sem o consentimento da participante.

Nego do Borel, A Fazenda 13 - O cantor deixou jogo após ser acusado de assediar sexualmente Dayane Mello.