Bia Miranda é enquadrada assim que chega em A Fazenda 2022

Bia Miranda venceu a votação do paiol e entrou para A Fazenda 2022. Ao contrário do esperado, a reação dos peões foi bastante morna, decepcionando quem esperava para saber como foi a recepção no novo participante. O momento mais marcante foi a cara de decepção de Ingrid Ohara, que não gostou nada de ver seu desafeto.

Veja como Bia Miranda foi recebida em A Fazenda 2022

A recepção não foi nada calorosa. Assim que Bia Miranda entrou na sala da sede de A Fazenda 2022, alguns peões nem se deram o trabalho de levantar. Aos poucos, eles foram cumprimentando a novata, mas sem muita empolgação. Até a própria Adriane Galisteu comentou que achou a chegada da nova peoa bastante morna.

O único momento mais marcante da recepção foi a reação de Ingrid Ohara, que claramente não queria ver a jovem ali. A câmera ficou focada no rosto da ex-De Férias com o Ex, que demonstrou sinais de insatisfação a todo tempo. Na dinâmica realizada no paiol, Bia disse que conhecia a influenciadora digital do TikTok e que achava que ela era muito desumilde. “O santo não bateu, não fui com a cara”, disse.

#NovoPeão#AFazenda14 A recepção da "Bia Miranda" na Sede foi bem fria e já com "torta de climão" com a Ingrid Oraha, pois na dinâmica de "Apontamento" do Paiol em relação aos da Sede, Bia disse q Ingrid era "DESUMILDE" (acho q significa = Não humilde)Mais treta chegando!!!

a cara da ingrid com a entrada da bia miranda passando mal

Ao ser questionada por Galisteu sobre sua reação, Ohara disse que não gostou da fala de Bia e que ela não a conhece, não sabe sobre sua vida e história.

A apresentadora também perguntou aos peões qual deles achava que Bia Miranda seria a vencedora do paiol e apenas Deolane Bezerra levantou a mão. No entanto, a neta de Gretchen disse ter sido bem recepcionada pelos colegas e que esperava caras e bocas, mas que todos foram falar com ela.

Nas redes sociais, o público reagiu à chegada da nova peoa. “Gente, que recepção da Bia Miranda foi essa? Kkkk esse enterro virou um velório”, escreveu o blogueiro Hugo Gloss. “que recepção boa a bia miranda recebeu em gente”, publicou outro fã do programa. “A recepção da #BiaMiranda na #AFazenda14 foi tão animada qto um velório kkkkkk”, debochou outro espectador.

Apesar de não ter sido recebida com tanta empolgação, Bia Miranda pode ficar tranquila na próxima semana pois está imune na primeira formação de roça, que acontece na próxima terça-feira – a nova peoa só poderá ser votada a partir da segunda berlinda.

Bia Miranda tem 18 anos, é neta de Gretchen e influenciadora digital. Recentemente, virou manchete ao brigar com a própria mãe por ter ficado com o jogador de futebol Adriano Imperador.

