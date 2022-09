Como assistir A Fazenda 2022 ao vivo 24 horas ao vivo

A longa espera está quase acabando! O reality show rural da Record está com data marcada para retornar às telinhas e você já pode se preparar e conferir como assistir A Fazenda pela televisão, internet, seja ao vivo ou a hora que preferir. O reality show estreia sua décima quarta temporada no dia 13 de setembro de 2022 e fica até dezembro no ar.

Como assistir A Fazenda 2022?

Para assistir A Fazenda 2022 ao vivo 24 horas é necessário ser assinante do pay per view do programa, no Playplus, plataforma streaming da emissora de Edir Macedo. A mensalidade do serviço é de R$ 15,90 e oferece 14 dias grátis para novos assinantes.

Quem assinar o serviço para ter sempre a disposição como assistir A Fazenda, também terá direito a acessar o catálogo de séries, novelas, desenhos e programas do canal em mãos. Caso você nunca tenha assinado o Playplus antes, será necessário passar pelo seguinte passo a passo para conseguir conferir o reality show.

Acesse o endereço https://www.playplus.com/ e clique em “faça um teste grátis”. Em seguida, selecione “Plano Playplus R$ 15,90” e então aperte avançar. Você informará nessa nova página:

Como gostaria de ser chamado

E-mail

Novamente seu e-mail (para confirmação)

A senha que deseja usar na plataforma

Novamente a senha (para confirmação)

Aperte “avançar”. Você será redirecionado novamente. Desta vez, será necessário informar:

CPF

Data de nascimento

Gênero

Celular

E por último você irá fazer uma verificação via SMS

Depois, será preciso informar como será feito o pagamento da sua assinatura. Siga os passos indicados pelo site para que sua conta fique válida e pronto! Para entrar, você sempre usará o e-mail e senha que informou no começo do processo e então é só procurar pelas câmeras do reality show para ver como assistir A Fazenda 2022 o dia inteiro e por qualquer dispositivo com acesso a internet. Elas ficarão disponíveis a partir do dia da estreia da nova temporada.

Como assistir A Fazenda 2022 pela televisão e de graça

Caso não queira gastar nada para como assistir A Fazenda 2022, você ainda pode ficar em dia com o reality show. Não será possível acompanhar o pay per view, que são as câmeras do confinamento, mas ainda terá a chance de assistir o programa todos os dias.

O reality show rural será exibido de domingo a domingo na faixa das 22h45 – com exceção dos domingos, em que o programa começa depois das 23h. Assim, é só você sintonizar sua televisão com acesso aos canais abertos brasileiros na Record TV durante o horário do programa e pronto!

Caso prefira assistir o programa diário comandado por Adriane Galisteu pelo seu computador ou celular, é só ter uma conta gratuita no Playplus e acompanhar tudo pela aba “No Ar”. Para criar essa conta gratuita, acesse https://www.playplus.com/, clique em “faça um teste grátis” e depois em “Play Gratuito”. Você informará os mesmos dados pedidos na versão com conta paga, a diferença é que não precisará oferecer nenhuma forma de pagamento.

Depois, é só acessar o site com seu login e senha e conferir o conteúdo gratuito. A programação do reality show exibe as seguintes dinâmicas ao longo da semana:

Segunda-feira – Prova de fogo

Terça-feira – Formação da roça (ao vivo)

Quarta-feira – Prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira – Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira – Convivência dos peões

Sábado – Resumo com melhores momentos da festa

Domingo – Convivência dos peões

Participantes A Fazenda 2022

A Record TV já confirmou seis participantes que estarão na nova temporada do reality show. A revelação foi realizada na última terça-feira (6), em coletiva de imprensa que ocorreu durante o programa Hoje em Dia.

Seis dos vinte competidores foram revelados e conversaram durante 4 minutos com alguns jornalistas convidados pela emissora para participar da coletiva. Mais celebridades serão reveladas no programa de pré-estreia da edição, na próxima segunda-feira (12), às 22h45 na Record.

Confira o que já estão confirmados até agora:

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho (41 anos de idade) – Dançarina, influenciadora digital, modelo e casada com o músico Naldo;

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte (24 anos de idade) – Tiktoker e influenciadora digital;

Deborah Albuquerque (37 anos de idade) – Atriz, apresentadora, influenciadora digital e vice-campeã do Power Couple 2021;

Thomaz Costa (22 anos de idade) – Ator, influenciador digital e ex-Ilha Record;

Iran Malfitano (40 anos de idade) – Ator

Deolane Bezerra (34 anos de idade) – Advogada e influenciadora digital

Veja como foi o anúncio e conheça um pouco mais de cada participante: