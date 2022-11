Como está a votação da Fazenda 2022 hoje + votação da 7ª roça

Hoje é dia de eliminação em A Fazenda! Iran Malfitano, Deolane Bezerra e Lucas Santos estão na sétima roça do reality rural e um deles dirá adeus ao prêmio de R$1,5 milhão na noite desta quinta, 3. As parciais das enquetes já mostram como está a votação da Fazenda 2022 hoje e o nome do possível eliminado.

Votação da Fazenda 2022

Como está a votação da Fazenda 2022 hoje: parcial UOL

Em consulta realizada às 10h40, horário de Brasília, na enquete UOL, Deolane Bezerra continua com o menor percentual de votos para ficar, somando apenas 23,14% da preferência do público. Caso a votação não vire até o final da edição ao vivo, é possível que a loira se despeça da atração.

Nas últimas horas, ocorreu uma mudança na votação. Lucas Santos, que antes estava em segundo lugar, assumiu a liderança com 39,59% dos votos. Iran Malfitano agora soma 37,28%.

Já na enquete do DCI, o resultado é outro: o cenário está desfavorável para Lucas. O ator segue na última posição, com 23,1% dos votos.

Malfitano está na liderança com a maior quantidade de votos para ficar, somando 45,3% dos votos. Deolane está na segunda posição, com 31,6%.

Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente pelo R7. As pesquisas extraoficiais são usadas apenas para saber quem são os favoritos do público em cada roça.

UOL às 10h40, horário de Brasília, mostra como está a votação da Fazenda 2022 hoje

Lucas Santos: 39,58%

Iran Malfitano: 37,28%

Deolane Bezerra: 23,14%

UOL às 08h15, horário de Brasília

Iran Malfitano: 40,27%

Lucas Santos: 36,59%

Deolane Bezerra: 23,14%

DCI às 10h40, horário de Brasília

Iran Malfitano: 45,3%

Deolane Bezerra: 31,6%

Lucas Santos: 23,1%

DCI às 08h15, horário de Brasília, mostra como está a votação da Fazenda 2022 hoje

Iran Malfitano: 54,,9%

Deolane Bezerra: 31,5%

Lucas Santos: 13,6%

Parcial do Votalhada indica a eliminação de Lucas

O Votalhada, portal que reúne os resultados das principais enquetes e faz a média de votos, divulgou a primeira parcial às 08h e o cenário está desfavorável para Lucas Santos.

O ex-Carrossel é quem tem a menor média de votos, com apenas 14,44% e tem grandes chances de ser eliminado na noite desta quinta. A maior parte do portais pesquisados mostram que o ator está sendo menos votado, batendo de frente com os números da enquete UOL.

Quem não corre riscos de sair é Iran Malfitano. Mesmo com algumas falas controversas ao longo de sua participação, o ator é o mais popular da sétima roça e soma expressivos 50,84% de média de votos. O segundo lugar fica com Deolane Bezerra, que tem 34,75% e pode escapar mais uma vez da eliminação.

A possível eliminação de Lucas e o alto percentual de votos em Iran podem indicar um favoritismo do grupo B, que até agora perdeu menos membros que o grupo A e tem conseguido escapar das roças. Liderados por Deolane, os peões desagradam parte do público com atitudes consideradas arrogantes e por dezenas de ataques aos rivais que tornam o clima pesado dentro do confinamento, conforme relatado pelos internautas nas redes sociais.

Como votar no R7 da Fazenda?

A votação da sétima roça de A Fazenda 2022 fica aberta até a noite desta quinta, quando a contagem de votos será encerrada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse no navegador de seu smatphone ou computador a página oficial de A Fazenda 14 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: localize a enquete oficial 'Quem você quer que fique em A Fazenda?' na página inicial;

Passo 3: clique na foto o peão que você quer que fique no programa e faça a validação de segurança;

Passo 4: confirme a sua escolha. Em poucos segundos, o voto será computado.