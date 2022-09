Como está a votação da Fazenda agora + enquete atualizada (29/09/22)

Quem vai sair nesta quinta-feira (29) e quem continuará na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Conferimos Como está a votação da Fazenda agora. Dia de eliminação em A Fazenda 2022. Deborah, Ingrid ou Rosiane estão na segunda roça da edição e competem para ver quem consegue permanecer no programa.

+++ Continue votando na enquete oficial A Fazenda 2022

Como está a votação da Fazenda agora atualizada

Como está a votação da Fazenda agora indica Deborah como o eliminado do reality. Com mais de 171 mil votos computados até o momento, a enquete UOL mostra a influencer com apenas 29,80% dos votos para ficar.

Ingrid é a segunda mais votada com 29,58% dos votos para sair.

Rosiane está na lanterna da porcentagem enquete A Fazenda 2022 atualizada agora, com 40,65%, e apresenta poucos chances de sair até o momento.

No DCI, que soma mais de 116 mil votos computados até agora, Ingrid está na liderança da votação com 36.4% dos votos para sair. A sister é seguida por Deborah, que soma 33.1%. Rosiane está na lanterna da lista e soma 30,5% dos votos para sair.

*As consultas foram realizadas por volta das 16h desta quinta-feira, 29 de setembro.

Como votar no R7

Para eliminar Deborah, Ingrid ou Rose, o primeiro passo é acessar o site oficial da Record no endereço www.r7.com/. Confira as abas do site e clique na do reality show rural. Uma nova página será aberta e nela você encontrará a enquete oficial do programa logo no início.

Clique na enquete, confira os nomes e fotos dos competidores e então clique naquele que deseja salvar. É sempre bom lembrar que as votações na Record são para ficar, ou seja, sempre vote no seu favorito, o participante com a menor porcentagem é eliminado do programa. Escolha o seu favorito e clique na foto do peão para votar na enquete de A Fazenda 2022 do R7. Depois, é só passar pela verificação de robôs ao selecionar ‘sou humano’ e confirmar a decisão no botão ‘votar’.

Que horas começa a eliminação hoje?

A Fazenda 14 desta quinta-feira (29), em que uma das peoas será eliminada, vai começar às 23h00, após a novela xx. De acordo com o cronograma oficial da emissora, o programa de eliminação terá no total xx hora e xx minutos no ar. A partir das xx, o canal exibirá o jornal da Record.

Deolane dispara: “Lógico que ela fez pensado” | A Fazenda 14 “Tinha carinho por ela”, disse a advogada em conversa na cozinha com Moranguinho, Rosiane e Iran. A peoa está bastante irritada com Ingrid, e duvida que a influenciadora tenha tomado a atitude de jogar o esterco sem pensar. Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV.

Leia também

Adriane Galisteu A Fazenda usa presente de Ayrton Senna