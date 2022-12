Como está a votação da Fazenda agora na roça especial (12/12)

Após uma prova especial no final de semana do reality show, Pelé Milflows escapou da berlinda e Barbara Borges, Iran Malfitano, André Marinho e Bia Miranda foram para a 13ª roça da temporada. E como está a votação da Fazenda agora? As parciais já apontam para o resultado da eliminação, que será na noite desta segunda-feira (12).

Como está a votação da Fazenda agora nas parciais sobre a 13ª roça?

Consultamos as principais enquetes do país, inclusive a do DCI, e conseguimos ter uma ideia do resultado que o público terá hoje a noite na 13ª roça da temporada.

Histórico de votos

UOL - 09h00

André: 21,67% (menor porcentagem até agora)

Bia: 23,45%

Iran: 23,95%

Babi: 30,94%

DCI - 09h00

Iran: 7,2% (menor porcentagem até agora)

André: 17,3%

Bia: 26,6%

Babi: 48,9%

Diário do Nordeste - 09h00

André: 4,9% (menor porcentagem até agora)

Iran: 5%

Bia: 30,3%

Babi: 59,7%

Notícias da TV - 09h00

André: 4,36% (menor porcentagem até agora)

Iran: 5,12%

Bia: 31,73%

Babi: 58,79%

Na votação da Fazenda 2022 no DCI, Babi tem aparecido em primeiro lugar e é apontada como a campeã da berlinda. Já seu aliado Iran Malfitano é o último colocado e assim é apontada como o possível eliminado de hoje.

A loira tem até o momento 48,9% dos mais de 33 mil votos computados na enquete do DCI. A segunda colocação está nas mãos de Bia Miranda, a última participante do grupo A. Ela soma até o momento 26,6% dos votos. Na terceira posição está André Marinho, com 17,3% dos votos e em último Iran aparece com apenas 7,2% do favoritismo.

No Diário do Nordeste, o cenário é parecido, no entanto, nesta votação da Fazenda quem fica em último é André. Por aqui, Babi também lidera, somando 59,7% dos mais de 5 mil votos somados.

Bia Miranda também está nesta vice-liderança, somando 30,3% do favoritismo. Iran Malfitano aparece em terceiro com 5% e André assume a lanterna com apenas 4,9%.

No Notícias da TV, o mesmo é mostrado. Barbara Borges é a líder, com 58,79% da preferência do público na votação da Fazenda no site. Bia Miranda fica logo atrás com 31,73% dos votos. Iran Malfitano fica na terceira colocação e soma 5,12%. Já André Marinho tem apenas 4,36% dos votos.

A última enquete consultada sobre a votação da Fazenda 2022, a do UOL. Por lá, Babi lidera com 30,94% dos mais de 8 mil votos computados. Iran Malfitano fica em segundo com 23,95%, ele é seguido por Bia Miranda, que tem 23,45%. Na lanterna aparece André Marinho, com apenas 21,67%.

Até que horas pode votar?

A votação da Fazenda 2022 da 13ª roça ficará no ar até o programa ao vivo desta segunda-feira. De acordo com a programação da Record TV, o reality show irá começar às 22h30 e acabará 00h00.

Para votar e ajudar um dos quatro peões que estão na roça é bem simples: você precisa acessar o site do R7.com e votar para salvar um dos participantes. A enquete do R7 é a única oficial do programa, por isso ela não libera parciais.

Para ajudar alguém com seu voto, faça o seguinte:

1 - Acesse o R7 no endereço: https://www.r7.com/ e depois clique na aba "A Fazenda 14". Se preferir economizar tempo, é só usar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14 e ir direto para a página do reality show no site.

2 - Clique na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda?";

3 - Escolha se vai salvar Babi, Bia, André ou Iran e clique na foto do participante;

4 - Agora passe pela verificação de robôs ao clicar na caixinha "sou humano";

5 - Por último, aperte o botão "votar" para confirmar seu voto;

6 - Caso queira votar de novo, é só clicar no botão "votar novamente", após conferir a mensagem de confirmação.

Roça surpresa hoje - Programa terá mais uma berlinda antes da final

Após a eliminação de alguém na votação da Fazenda de hoje, mais uma berlinda será formada. Esta será a última da temporada. Esta formação de roça surpresa irá fazer o público votar mais uma vez em quem merece ficar. A eliminação será amanhã, terça-feira (13).

Depois que outro peão deixar o confinamento amanhã, estarão definidos os três finalistas da temporada. A grande final será na quinta-feira, dia 15 de dezembro.

