Como está a votação da Fazenda agora: quem sai hoje? (08/12)

Moranguinho, Bia Miranda e André Marinho participam da votação da Fazenda nesta semana e um deles deixará o programa hoje, 8. Apenas dois peões vão seguir na competição e avançar em direção ao prêmio de R$1,5 milhão. As enquetes extraoficiais já apontam quem deve ser o eliminado da vez.

Votação da Fazenda aponta para a eliminação de Moranguinho

Moranguinho é quem está recebendo menos votos para ficar na votação da Fazenda e deve deixar o programa na noite desta quinta-feira. Em consulta realizada às 13h30, horário de Brasília, na enquete do DCI, a dançarina estava com a menor porcentagem, somando apenas 7,02%.

A esposa de Naldo caiu na roça devido ao poder da chama amarela, que deu a Iran Malfitano a chance de começar o resta um. O ator salvou Bárbara Borges, colocando Morango direto na roça. A peoa até participou da Prova do Fazendeiro, na última quarta, mas não conseguiu vencer os adversários.

Quem lidera a votação da Fazenda é André Marinho. O ex-integrante do grupo A está na frente com 61,9% dos votos para ficar e não corre ricos de ser eliminado. O peão foi o mais votado da casa, com quatro votos.

O segundo lugar fica com Bia Miranda, que está com 30,9% dos votos. A modelo foi indicada pelo fazendeiro Pelé Milflows para a roça.

Na enquete do UOL, o cenário também é desfavorável para Moranguinho. A dançarina tem apenas 9,06% do votos, enquanto André e Bia somam 50,35% e 40,58%, respectivamente.

DCI às 13h30

André Marinho: 61,9%

Bia Miranda: 30,9%

Moranguinho: 7,02%

UOL às 13h30

André Marinho: 50,35%

Bia Miranda: 40,58%

Moranguinho: 9,06%

Parcial do Votalhada mostra saída de peoa

O cenário também está desfavorável para Moranguinho no Votalhada, portal que reúne os resultados das principais enquetes do país.

Na análise publicada às 12h, a peoa é que tem a menor porcentagem de votos pra ficar, somando apenas 17,14% do votos. Ellen Cardoso é a menos votada em 12 das 14 enquetes analisadas pelo Votalhada.

André é o mais votado, com 51,62% do votos. Já Bia Miranda está na segunda posição, com 31,23% dos votos. A neta de Gretchen é a menos votada em três das 14 enquetes.

Vale lembrar que as enquetes do UOL, DCI e Votalhada não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação e são utilizadas apenas para saber a opinião do público.

Como votar no R7 A Fazenda 2022?

A votação oficial da 12ª roça de A Fazenda segue aberta no R7, único lugar onde os votos são contabilizados de fato para a eliminação. Veja como participar:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo no início da página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14).

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que permaneça no jogo;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Para participar mais de uma vez , é só clicar em "votar novamente" e repetir o processo. O público pode votar quantas vezes quiser.

Quando será a eliminação?

A 12ª eliminação de A Fazenda 2022 acontece nesta quinta-feira, 8. A partir de domingo, o programa muda o ritmo para entrar na semana final.

No domingo, será realizada uma roça surpresa. Um peão será eliminado na segunda-feira e, no mesmo dia, haverá a última prova da competição. Quem vencer garante uma vaga na final, enquanto os outros três encaram o julgamento do público. A última eliminação acontece na terça, 13.

A grande final está marcada para quinta-feira, 15. Todos os peões retornam para participar da celebração do vencedor.