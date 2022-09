Como foi a festa da Fazenda ontem: novos casais e treta

Mais uma comemoração para a conta dos participantes do reality show rural e como foi a festa da Fazenda ontem deu o que falar. Com o tema “sofrência sertaneja”, os peões entraram no clima do romance. Até agora sem casais no programa, duas duplas se beijaram. Mas não foi só de namoro que a festa foi composta, também rolou briga entre confinados e punição em A Fazenda 2022.

Peões se beijaram – como foi a festa da Fazenda ontem

Tati Zaqui e Thomaz Costa derem início aos momentos de romance de como foi a festa da Fazenda ontem. O clima esquentou quando a dupla estava na pista de dança e causou choque entre alguns participantes que assistiam a cena.

Mais tarde, a dupla de A Fazenda 2022 partiu para um beijão novamente e a cantora comentou: “dois beijos e nada mais”. “Três”, brincou o ator. E o terceiro beijo veio mesmo. Pouco depois, a dupla voltou a se beijar. Após o momento, os confinados finalizaram com um pequeno abraço e se afastaram enquanto a festa rolava.

Shaya e Kerline

Outra dupla que também beijou em A Fazenda 2022 foi Kerline Cardoso e Shayan. Quem começou com as investidas foi o iraniano, que perguntou se a ex-BBB queria beijá-lo durante a festa. Primeiro, a cearense disse “não” e comentou que não queria estragar a amizade que criou com o ex-Casamento das Cegas no confinamento.

“Acho que a gente é amigo, tá ótimo”, disse a participante e depois ficou abraçada com o estrangeiro. Porém, mais tarde a famosa se rendeu e então deu um beijo em Shayan, que não foi muito além disso.

Veja como foi a festa da Fazenda ontem:

Lucas e Pelé Milflows brigaram

Lucas e Pelé Milflows se desentenderam após a festa de A Fazenda 2022. Os peões voltaram animados e barulhentos para a sede e Lucas pediu que os colegas fizessem menos barulho e fossem dormir, porque queria conseguir acordar cedo para suas tarefas com os animais.

Porém, o rapper se sentiu ofendido e acusou o ator de Carrossel de dirigir sua bronca apenas para ele. “Não briguei com você, eu pedi”, disse o ex-fazendeiro. “Você brigou comigo, não fiz nada”, rebateu o cantor. “Se você entendeu como briga, você me desculpa”, pediu Lucas.

Mas Pelé não quis saber das desculpas e rebateu: “pô mano, se você brigar com um, tem que brigar com todo mundo que tá zoando, tá ligado”. “Não briguei com ninguém, falei com você, porque acho que tenho intimidade com você”, esclareceu Lucas.

“Na hora que você falou, eu fiquei de boa ali, gerou ficou zoando e você não falou nada”, reclamou Pelé. Os dois continuaram discordando, Pelé reclamou da atitude do colega e afirmou que não fez nada demais. Já Lucas disse que não brigou com o amigo e comentou que gostaria de ter uma conversa com ele no dia seguinte.

“Amanhã vocês trocam ideia”, comentou Alex Gallete, tentando melhorar o clima da situação em A Fazenda 14. Deolane também tentou conversar com Pelé, que continuou reclamando. Depois, o rapper foi para o quarto e deixou Lucas na sala.

Nova punição

Tiago Ramos causou punição para os peões de A Fazenda 2022. Animado com como foi a festa da Fazenda ontem, o modelo se pendurou na cesta de basquete que fica em cima da porta do quarto do confinamento e acabou quebrando o objeto de decoração.

Mais tarde, a produção chamou os peões na sala no confinamento, no período da manhã, e o fazendeiro Shayan leu o aviso: todos ficarão 24 horas sem café.

