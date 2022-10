Como foi a festa da Fazenda ontem: pedido de desistência, DR e punições

Com punições e outro pedido de desistência de Tiago Ramos, como foi a festa da Fazenda ontem mais uma vez deu o que falar. A terceira confraternização da temporada rendeu assunto entre os peões, que causaram durante o evento e no pós-festa.

Como foi a festa da Fazenda ontem: Tiago pede para sair mais uma vez

É só Tiago Ramos beber um pouco mais na festa que o peão cogita deixar o reality show. Não foi diferente na madrugada deste sábado, quando ele tentou pular a cerca do programa para ir embora e pensou em tocar o sino mais uma vez. Quem impediu o rapaz foram Bia Miranda, Vini Buttel e Lucas Santos.

Já Pétala Barreiros estava sem paciência para o colega. “Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe”, disse a influenciadora digital.

Tiago respondeu dizendo que não se importava e que queria ir embora, mas foi impedido por Buttel. Moranguinho também demonstrou impaciência: “Deixassem ele pular a cerca… O máximo que ia acontecer era ele ficar perdido no meio do mato”.

Bia Miranda continuou tentando acalmar o colega e disse que não ia deixar que ele desistisse do programa.

Ihhhhhhhhhhhhh! @tiagoramosof quer desistir de #AFazenda de novo 👀👀👀 Assine o @SigaPlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos. pic.twitter.com/pRGuLiuHDb — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 1, 2022

Shayan e Bia tentam se entender

Depois de passarem dias trocando farpas, Shayan e Bia tentaram se entender durante a madrugada deste sábado. Os dois conversaram sobre seus últimos desentendimentos, e a neta de Gretchen confessou ser muito reativa, se metendo em muitas confusões e não medindo suas palavras.

O iraniano disse que notou que a jovem tenta melhorar e Iran Malfitano concordou. “Estou enxergando uma mudança em você”, disse o empresário.

A “netchen” finalizou dizendo que quem lhe dá conselhos é Deolane, que ajuda a jovem a tentar mudar esse seu jeito de ser.

Como foi a festa da Fazenda ontem: DR entre Shayan e Kerline

Como foi a festa da Fazenda ontem também foi marcada por uma discussão entre Shayan e Kerline. Tudo começou quando a ex-BBB foi tirar satisfações com o ficante por ele ter elogiado Pétala durante uma dinâmica da gravação da dinâmica do Hora do Faro.

Kerline pode ter sentido ciúmes do iraniano e disse para ele ter cuidado com a influenciadora digital. O empresário discordou e disse que a ex-BBB estava causando à toa e que ela deveria decidir se realmente quer ficar com ele, apesar de pensarem diferente em relação ao jogo, o que irritou a peoa.

“Se tanto faz pra você, então significa que pra você uma coisa ou outra tá ótimo! Se você sai no lucro de qualquer forma, eu prefiro não ficar com esse tipo de pessoa, me expondo da forma que eu me expus. Pedi pra você parar de falar porque você já estava falando demais. Era pra você ter dado um corte e ter dito, sabe, entre eu e ela, a gente já se resolveu”, disse a participante.

Outro ponto que incomodou a ex-BBB foi o fato de os outros pões terem feito uma brincadeira sobre o casal ter ido para a cama, e esse era um dos motivos pelo qual ela não queria ficar com ninguém dentro do reality. “Já que a gente entrou nesse tema que eu nem queria entrar. Um dos motivos é isso: essa exposição desnecessária que eu tive, entendeu? Eu tenho pai, eu tenho mãe e família”, acrescentou.

Kerline voltou a citar Pétala: “Essa exposição dela falar que a gente estava na cama como se estivéssemos fazendo alguma coisa”.

Os dois continuaram discutindo e não conseguiram se resolver, dando a entender que a relação tinha terminado e não voltaram a falar sobre o assunto.

Punições

Se não houver punições, não é uma festa de A Fazenda 14. Ontem, os peões levaram mais duas broncas da produção por descumprirem regras do programa.

A primeira foi causada ainda durante o evento por Bia Miranda. A peoa entrou na sede com uma cerveja na mão e foi advertida, já que é proibido levar bebidas da festa para dentro da mansão.

Vini foi quem deu o aviso para os colegas. “Gente, saiu a punição. 24 horas sem gás porque entraram com bebida na sede”, disse. Ao ouvir o recado, Bia assumiu o erro. “Gente, eu entrei com a bebida, com uma cerveja, para ir no banheiro. Então desculpa por ter feito isso”, confessou.

Depois, no pós-festa, foi a vez de Tiago causar a segunda punição. Ao invés de fazer xixi no reservado, o modelo mirou no chão do box do chuveiro.

Mais uma vez, Vini leu a punição para os peões: “É proibido fazer necessidades fisiológicas fora dos reservados. Por exemplo, dentro do quarto, na baia, na área externa e no box”. Os participantes vão ficar 24 horas sem carne.