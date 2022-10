Como será a formação da roça A Fazenda: 9ª berlinda terá chama perigosa

Berlinda tem Lucas Santos como fazendeiro e Kerline Cardoso como dona do lampião do poder.

A formação da roça A Fazenda para a sexta berlinda da temporada será realizada nesta terça-feira (25), ao vivo na Record TV. Alguns peões correm perigo e já são considerados alvos. Outros, como o fazendeiro Lucas Santos, respira aliviado por ter sua imunidade garantida e ainda poder enviar alguém direto para a berlinda.

O que vai ter na formação da roça A Fazenda 2022 desta semana?

A votação desta semana do reality show rural começará às 23h00, de acordo com a programação do canal. Cinco momentos importantes momentos vão marcar a formação da A Fazenda de hoje. Vamos explicar cada uma delas:

Indicação do fazendeiro

Votação entre os peões

Provavelmente não haverá puxada da baia por conta da chama verde

Dinâmica do Resta Um

Veto

Primeiro, Lucas Santos fará sua indicação. O fazendeiro da semana ainda não deu certeza sobre quem será alvo, mas citou a possibilidade de enviar Bárbara Borges ou Kerline Cardoso para o banquinho de primeiro roceiro da berlinda.

Depois, a casa irá votar. Todos os peões, com exceção do fazendeiro, fazem suas indicações. Nesta fase, os moradores da baia não podem ser votados, apenas os da sede. Ao final da votação, a apresentadora Adriane Galisteu informa como ficou o saldo final e avisa quem vai para o banquinho de segundo roceiro. Em caso de empate, o fazendeiro Lucas vai escolher quem irá para a roça.

Em seguida, geralmente a formação da roça A Fazenda conta com a puxada da baia, mas nesta semana será diferente. A chama verde vai determinar quem será o terceiro roceiro da semana. Caso a pessoa com a chama em mãos já esteja na roça como o primeiro ou segundo roceiro, escolherá quem será o enviado para a roça.

A chama é perigosa e seu destino será decidido por Kerline Cardoso, que venceu a prova de fogo. Ela lerá a chama verde (escolhida pelo público) e a chama preta (escolhida pela produção) e decidirá com qual ficar. Depois, dará a outra para um colega de confinamento.

Por último, será realizada a dinâmica do Resta Um. Geralmente, os salvamentos são iniciados pelo terceiro roceiro da semana. De um em um, os participantes vão salvando uns aos outros, até que restam apenas dois. O que sobra, vai para o banquinho de terceiro roceiro.

Veto

A formação da roça A Fazenda só será encerrada após o veto. Alguém sempre fica de fora da prova do fazendeiro. Normalmente, o veto é realizado pelo quarto roceiro. Assim, ele já estará garantido na briga pelo chapéu e tira algum adversário da jogada. Por isso, nas quartas-feiras, competem três dos quatro roceiros da semana. Quem vence, escapa da berlinda.

O veto só não é do quarto roceiro quando há um poder especial, como as chamas do lampião do poder. Na semana passada, André Marinho anulou o veto do quarto roceiro e escolheu quem ficaria de fora da disputa.

Como assistir ao vivo

Para assistir a formação da A Fazenda é muito simples: sintonize na Record TV no horário do programa, 23h00, de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso essa opção não seja boa para você, ainda poderá conferir a votação ao vivo online. Assim, é só usar o Playplus e usar a aba gratuita "No Ar".

Apesar da gratuidade da opção, será necessário criar um cadastro na plataforma streaming. Siga o passo a passo:

1 - Acesse a plataforma do Playplus (https://www.playplus.com/)

2 - Clique em "Faça um teste grátis"

3 - Depois, selecione "Play gratuito"

4 - Informe nome completo, e-mail, a senha vai ser usada na plataforma, CPF, data de nascimento, gênero e celular

5 - Use seu login e senha para entrar na plataforma

6 - Vá na aba "No Ar" e clique na Record no horário da formação da roça A Fazenda

