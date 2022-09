Como votar na Fazenda 2022 no R7: votação da 1ª roça

A roça está formada na Fazenda 2022 e, desta vez, a eliminação será decidida entre Deborah, Bruno e Tiago. Esta será a 1ª eliminação da disputa por R$ 1,5 milhão. Veja como Como votar na Fazenda 2022 e participar da votação R7 oficial – e ajudar a escolher quem deve ser o eliminado da semana entre as opções.

Como votar na Fazenda 2022 pelo R7

O primeiro passo é acessar o site oficial da Record no endereço www.r7.com/. Confira as abas do site e clique na do reality show rural. Uma nova página será aberta e nela você encontrará a enquete oficial do programa logo no início.

Clique na enquete, confira os nomes e fotos dos competidores e então clique naquele que deseja salvar. É sempre bom lembrar que as votações na Record são para ficar, ou seja, sempre vote no seu favorito, o participante com a menor porcentagem é eliminado do programa.

Escolha o seu favorito e clique na foto do peão para votar na enquete de A Fazenda 2022 do R7. Depois, é só passar pela verificação de robôs ao selecionar ‘sou humano’ e confirmar a decisão no botão ‘votar’.

Não é preciso ter login no site para conseguir votar e o processo pode ser repetido quantas vezes necessário, mas há uma regra: apenas votos em território nacional são válidos.

A votação será encerrada ainda hoje, quinta-feira (22), durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

Enquete A Fazenda 2022

Confira a parcial