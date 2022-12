Confira o cronograma da final da Fazenda 2022 em dezembro

A final da Fazenda 2022 está cada vez mais próxima! O reality show irá terminar no dia 15 de dezembro, quinta-feira, e até lá o reality show irá acelerar seu cronograma para deixar os dias finais da temporada emocionantes. Confira como será a dinâmica!

Como será a reta final da Fazenda 2022?

A temporada do reality show rural da TV Record está chegando ao fim. De acordo com o jornalista Flavio Ricco, do R7, as dinâmicas especiais da semana final da Fazenda 2022 começarão nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, que contará com a última eliminação padrão da temporada e então a formação de uma roça surpresa.

Esta roça surpresa vai eliminar alguém no sábado, dia 10 de dezembro. Assim, só restarão 6 participantes. Todos eles participarão de uma prova especial no domingo, dia 11 de dezembro. Essa disputa será muito importante, pois definirá quais serão as duas últimas roças da edição.

Após a disputa, será dada a largada para a votação da primeira roça especial. Alguém entre os três roceiros vai sair do programa na segunda-feira, dia 12 de dezembro. Depois, será definida a segunda roça especial. A eliminação será na terça-feira, dia 13 de dezembro.

A grande final da Fazenda 2022 será realizada no dia 15 de dezembro, às 22h30, entre quatro finalistas. Se a Record seguir o padrão das edições passadas, apenas os dois primeiros colocados ganharão prêmios neste dia. O grande vencedor levará o cobiçado R$ 1,5 milhão para casa, enquanto o vice-campeão receberá um carro 0km.

O Jornal DCI conversou com a assessoria da emissora para conferir se o padrão será mantido na entrega dos prêmios esse ano e perguntou se surgiram novidades sobre o assunto, mas o canal ainda não tem essas informações para confirmar para a imprensa.

Cronograma da reta final da Fazenda 2022

Quinta-feira, 8 de dezembro: última eliminação padrão e formação de roça surpresa

Sábado, 10 de dezembro: eliminação da roça surpresa

Domingo, 11 de dezembro: prova com Top 6 que vai definir roças especiais

Segunda-feira, 12 de dezembro: eliminação de uma das roças especiais

Terça-feira, 13 de dezembro: eliminação da segunda roça especial

Quarta-feira, 14 de dezembro: gravação da dinâmica de lavagem de roupa suja

Quinta-feira, 15 de dezembro: final da Fazenda 2022

Elenco completo retornará para lavagem de roupa suja

Quem está com saudade dos eliminados do programa poderá revê-los no dia 14 de dezembro, quarta-feira antes da grande final da Fazenda 2022. Depois que os finalistas já estiverem definidos nas roças especiais, todos os participantes da edição retornarão ao confinamento para a gravação de uma dinâmica especial. Este será o momento em que todos poderão lavar a roupa suja e revelar as mágoas que acumularam durante a temporada.

A dinâmica não é nova e já foi utilizada em outras temporadas, como a de 2020 e 2021. Geralmente, a presença de todos os participantes é requisitada pela produção do programa. Alguns são excluídos da participação apenas em caso de problemas sérios, como no ano passado, em que Liziane Gutierrez ficou de fora por testar positivo para covid-19.

A lavagem de roupa suja será exibida ao vivo no Playplus e depois editada para ser mostrada também na edição do programa da Record. Para acompanhar pelo Playplus é necessário ser assinante da plataforma streaming. O pacote custa R$ 15,90 por mês. Para os novos assinantes, é oferecido 14 dias grátis. O cancelamento pode ser realizado a qualquer momento.

Veja como foi a dinâmica na edição do ano passado:

