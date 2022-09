Cronograma A Fazenda 2022: como será a 1ª roça

O cronograma A Fazenda 2022 na primeira é diferente do restante da programação do reality. Como ainda falta um peão chegar no jogo, os primeiros dias da competição por R$1,5 milhão não conta com eliminação e formação de roça. As dinâmicas passam a ser realizadas somente quando o elenco estiver completo.

Qual o cronograma A Fazenda 2022

Nesses dias, o cronograma primeira semana A Fazenda 2022 conta com Prova do Fazendeiro, chegada do peão do paiol e festa. A votação e a eliminação só começam a fazer parte da rotina dos jogadores a partir da próxima segunda-feira.

Quarta-feira, 14 de setembro

Nesta quarta-feira, 14, é realizada a primeira Prova do Fazendeiro da temporada, ao vivo. Pelé, Lucas, Tiago, Shay, Alex e Pétala são os seis peões que ganharam a chance de competir pelo chapéu – foi realizada uma prova no dia da estreia para decidir quem seriam os participantes. O programa é ao vivo sob o comando de Adriane Galisteu diretamente de Itapecerica da Serra.

Quinta-feira, 15 de setembro

O público descobrirá quais dos cinco participantes do paiol vai ganhar a chance de entrar para o elenco de A Fazenda 2022. A votação será encerrada e Adriane Galisteu contará ao vivo qual é o resultado. André, Bia, Créu, Suzi ou Baronesa vão entrar ainda amanhã na sede do programa e se juntar aos demais confinados.

Sexta-feira, 16 de setembro

Dia de festa no cronograma primeira semana A Fazenda 2022! Na sexta, serão exibidos os melhores momentos da chegada do peão do paiol na sede e momentos de convivência entre os participantes. O público também acompanha os primeiros fashes da festa ao vivo.

Sábado, 17 de setembro

São exibidos os melhores momentos da festa no programa de sábado. A audiência poderá assistir as tretas, flertes e principais conversas entre os confinados.

Domingo, 18 de setembro

O programa é mais curto e vai ao ar depois do Domingo Espetacular. São exibidos as principais cenas da convivência dos peões nas últimas 24 horas.

Votação A Fazenda Paiol R7

O ex-jogador de futebol André Santos, a neta de Gretchen Bia Miranda, a empresária Baronesa, a atriz Suzi Sassaki e o cantor de funk Créu disputam uma vaga no elenco de A Fazenda 14. Apenas um deles irá para a sede, enquanto os outros quatro voltam para casa.

Para entrar de fato no jogo, eles precisam dos votos do público. A votação está aberta no R7 desde segunda-feira e segue até quinta, quando será encerrada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

1- Entre no site oficial de A Fazenda no portal R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

2- Role a tela até encontrar a enquete “Quem você quer que entre em A Fazenda?”

3- Escolha entre André, Bia, Suzi, Baronesa ou Créu clicando sob a foto dos candidatos a peões.

4- Faça a validação de segurança clicando em ‘sou humano’.

5- Em poucos segundos, o voto será computado. Os fãs podem votar quantas vezes quiserem.

Quando será a primeira eliminação de A Fazenda 14?

A primeira eliminação de A Fazenda 2022 só deve ocorrer na próxima quinta-feira, 22. Isso porque a formação de roça acontece na terça, enquanto a Prova do Fazendeiro segue às quartas.

Ainda não se sabe como será a dinâmica da formação de roça. No ano passado, os quatro roceiros eram escolhidos através da indicação do fazendeiro, voto da casa, puxada da baia e dinâmica do resta um.

A Prova de Fogo também retorna para o reality, dando poderes especiais para o vencedor da disputa. Nas próximas semanas, o cronograma fica assim:

Segunda-feira: Prova de Fogo: o vencedor ganha os ‘poderes do lampião’ que serão utilizados durante a formação da roça

Terça-feira: formação de roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: distribuição de tarefas entre os peões de manhã + eliminação ao vivo à noite

Sexta-feira: exibição dos primeiros momentos da festa ao vivo

Sábado: melhores momentos da festa

Domingo: convivência dos peões