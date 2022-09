Deborah Albuquerque confirmada A Fazenda 2022: quem é a famosa?

Iinfluenciadora digital participou do Power Couple no ano passado

Deborah Albuquerque confirmada A Fazenda 2022 durante a coletiva de imprensa realizada pela Record TV na manhã desta terça, 6. A famosa já é uma velha conhecida do mundo dos realities por ter participado do Power Couple Brasil, em 2021, ao lado do marido Bruno Salomão.

Quem é Deborah Albuquerque confirmada A Fazenda 2022?

Deborah Albuquerque tem 37 anos e é influenciadora digital, somando mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. A famosa começou a carreira em 2000, quando fez parte do grupo de axé As Ronaldinhas, quando tinha 15 anos de idade.

A nova peoa também já foi assistente de palco do extinto programa Legendários, na Record, e também na Rede TV, na Feira do Riso. Em 2011, venceu o concurso Musa do Paulistão, como a representante do time Americana. Além da carreira artística, Albuquerque é formada em Publicidade e Jornalismo.

Deborah participou no ano passado do reality Power Couple Brasil 5 ao lado do marido, o médico Bruno Salamão. O casal chegou até a final da disputa, mas terminou em segundo lugar. A passagem da famosa pelo programa ficou marcada por dezenas de tretas e uma grande rivalidade com Márcia Fellipe.

Além de Deborah, a Record já anunciou os nomes de Moranguinho e Ruivinha de Marte.

