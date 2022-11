Live do eliminado da Fazenda terá Deborah e Alex hoje; veja horário

Um dos destaques da edição, a saída de Deborah de A Fazenda 2022 deixou muita gente de queixo caído. Quem não esperava por Deborah eliminada nesta fase do jogo foi pego de surpreso pela eliminação dupla que marcou esta semana do programa. Agora fora do reality show, nesta sexta-feira (11), a ruiva estará na live do eliminado, comandada por Lucas Selfie.

+Quem já saiu da Fazenda 2022: lista dos eliminados e quem continua

Horário e como assistir a live do eliminado com Deborah Albuquerque hoje (11/11)

A live do eliminado com Deborah Albuquerque vai começar às 21h00 (horário de Brasília) nesta sexta-feira, 11 de novembro.

A entrevista deve contar também com Alex Gallete, o outro eliminado desta semana. A dupla já dividiu os holofotes na Cabine de Descompressão, na madrugada desta sexta, e o mesmo deve ocorrer na nova entrevista comandada pelo ex-A Fazenda Lucas Selfie.

Diferente da Cabine de Descompressão, a live do eliminado não é um conteúdo pago, por isso pode ser acompanhada por qualquer fã da atração. A exibição é feita no portal do R7, nas redes sociais, no Playplus e Youtube.

Para assistir, siga o passo a passo:

Site

1- Acesse o portal do R7

2 - Localize a Live do Eliminado quando a entrevista começar. A atração tem uma página própria no portal que pode ser encontrada na aba Spin-Offs Digitais

Playplus

1 - Acesse a plataforma streaming com o seu login e senha. Como a live do eliminado não é paga, você pode ter uma conta gratuita no site

2 - Caso não tenha a sua, entre em https://www.playplus.com/, clique em "Faça um Teste Grátis" e depois em "Play Gratuito"

3 - Informe seus dados pessoais e pronto, já terá seu acesso liberado

4 - No horário da entrevista de Deborah eliminada e Alex Gallete na live, vá na aba de A Fazenda 14 e clique na live da entrevista.

Redes sociais ou Youtube

1 - Acesse as redes do programa ou o canal oficial do Youtube da Fazenda e clique na live do eliminado

3- Acompanhe pelas redes sociais de A Fazenda no Instagram ou YouTube.

Caso não queria assistir a live do eliminado ao vivo, a entrevista fica disponível no canal oficial de A Fazenda 14 do Youtube e também no Playplus e R7. Sendo assim, ela pode ser acessada a qualquer hora.

+A Fazenda 2022: divisão de tarefas de Babi tem deboche de Deolane

Deborah eliminada de A Fazenda 2022 em roça quádrupla

Deborah e Alex Gallete foram os menos votados da oitava roça de A Fazenda 2022. A dupla competiu contra Ruivinha de Marte (23,95%) e Moranguinho (41,86%) e levou a pior.

Alex foi o menos votado da semana e recebeu apenas 11% dos votos para ficar. Deborah teve um percentual um pouco melhor, 23,19%, mas também acabou deixando o programa por se tratar de uma semana com eliminação dupla.

Alex estava na roça por conta do Resta Um da oitava roça. Ele sobrou e acabou como quarto roceiro. Já Deborah Albuquerque foi parar na disputa por permanência por causa do poder da chama preta do lampião do poder desta semana. Pétala Barreiros teve o poder de indicar alguém e enviou a ruiva para a berlinda.

Alex e Moranguinho foram vetados da prova do fazendeiro e não puderam escapar da roça. Deborah e Ruivinha competiram contra Bárbara Borges, que se tornou a nova fazendeira. Na noite de quinta-feira (10), Alex e Deborah eliminada deixaram o confinamento e agora apenas 10 participantes continuam no jogo.

Veja como foi a eliminação:

Quem saiu de A Fazenda 2022 até agora:

Bruno Tálamo (15,69%)

Ingrid Ohara (29,01%)

Rosiane Pinheiro (21,28%)

Tati Zaqui (27,70%)

Thomaz Costa (17,31%)

Vini Buttel (21,14%)

Lucas Santos (15,39%)

Deborah eliminada (23,19%)

Alex Gallete (11%)

Shayan (expulso)

Tiago Ramos (expulso)

Quem continua no jogo: André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda, Deolane Bezerra, Iran Malfitano, Kerline, Moranguinho, Pelé Milflows, Pétala Barreiros e Ruivinha de Marte.

+VOTE: do top 10, quem ganha A Fazenda 2022?