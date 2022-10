Deolândia em A Fazenda 2022: quem faz parte do grupo da Doutora?

Deolândia em A Fazenda 2022 é o grupo liderado por Deolane Bezerra. Desde o início do confinamento, a advogada tem mais três amigas que estão sempre com ela, além de Tiago Ramos, que também está mais próximo da loira e de suas aliadas. Mas afinal, quem faz parte do grupo?

Quem faz parte da Deolândia em A Fazenda 2022?

Bia Miranda, Pétala Barreiros, Moranguinho e Tiago Ramos fazem parte da Deolândia em A Fazenda 2022. Apesar das mulheres estarem mais próximas, o modelo está bem mais perto do grupo liderado pela loira do que dos outros participantes.

A advogada e Pétala já se conhecem desde antes do reality. Isso porque Deborah Albuquerque contou que quando esteve na casa de Deolane, antes das duas serem escolhidas para A Fazenda 2022, Pétala também estava no local e que ela ouviu informações pessoais sobre a famosa que “o Léo Dias se coçaria para saber”.

A amizade de Pétala e Deolane rendeu até questionamentos por parte de Shayan Hahgbin, que perguntou se as duas haviam se encontrado antes. A pergunta rendeu uma grande discussão.

Já Bia Miranda entrou para o grupo da doutora assim que venceu a votação do paiol. Desde o começo, a neta de Gretchen se aliou a loira e até a defendeu de comentários feitos por Tati Zaqui e Kerline Cardoso, desafetos da advogada.

Moranguinho também se aliou à loira logo no começo. Inclusive, foi por causa dela que a rivalidade entre Deolane e Deborah Albuquerque começou – a dançarina foi quem contou para a Deolândia em A Fazenda 2022 que a ex-Power Couple havia falado sobre ter informações da vida de Pétala.

Outra pessoa próxima do grupo é Tiago Ramos. O modelo chegou a ser apontado como um possível interesse amoroso para a loira e a internet começou a “shipar” os dois, mas o flerta não foi pra frente. No entanto, a aliança do modelo com as mulheres está abalada.

Na Prova de Fogo realizada na última segunda-feira, o peão foi deixado de lado pelo grupo de Deolane e ficou bastante chateado. Ele acabou ficando no time de Deborah, Shayan e Ruivinha de Marte, todos desafetos da doutora. Além disso, Pétala e Moranguinho demonstraram impaciência com mais um pedido de desistência do rapaz.

Já Deolane e Tiago discutiram pois o modelo não aceita brincadeiras sobre um possível interesse romântico na advogada. A dupla de aliados acabou brigando por isso na última sexta.

Rivais de Deolane são os mais odiados

Apesar da doutora ter perdido popularidade após se envolver em dezenas de discussões em A Fazenda 14, os rivais de Deolane ocupam as primeiras posições no ranking dos mais odiados.

Em consulta realizada às 10h30 deste sábado, 1º, na enquete UOL A Fazenda, o peão mais odiado do programa é Alex Gallete, com 34,97% dos votos. O ex-A Casa está mais próximo de Kerline Cardoso e Tati Zaqui, que já tiveram desentendimentos com Deolane.

Quem ocupa o segundo lugar é Bárbara Borges, com 27,33%. A atriz tem se envolvido diretamente nas tretas nos últimos dias, o que pode desagradar parte do público. Ela também brigou com Bia Miranda, aliada da doutora, na tarde da última sexta-feira (30) após a gravação do programa Hora do Faro. A ex-paquita acusou a neta de Gretchen de ser “leva e traz”, o que desagradou a jovem.

A terceira posição fica com Deborah Albuquerque, inimiga declarada de Deolândia em A Fazenda 2022, que soma 27,15%. A ex-Power Couple não perde a chance de alfinetar os aliados da advogada e gosta de chamá-los de “baba ovo” da rival.

O quarto lugar é da própria Deolane. Até poucos dias atrás, a enquete UOL apontava a advogada como a mais odiada do programa e uma maior popularidade de Deborah, mas como tudo em A Fazenda 14 muda rápido, é possível que a doutora consiga recuperar a torcida da audiência.

