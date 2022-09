Deolane Bezerra tem doutorado? De onde vem o título

Advogada já até brigou com a influenciadora Rainha Matos por causa do título

Conhecida como doutora nas redes sociais, surge a dúvida se Deolane Bezerra tem doutorado ou não. A famosa é advogada criminalista e ostenta os títulos nas redes sociais, e já até brigou com a influenciadora digital Rainha Matos, que disse que “doutora é quem tem doutorado”. Mas afinal, a loira pode ser chamada assim?

Deolane Bezerra tem doutorado?

Deolane Bezerra não tem doutorado, mas pode usar o título. De acordo com o artigo 9º da Lei de 11 de agosto de 1827, publicada sob a regência de Dom Pedro I, a palavra “doutor” pode ser usada para se referir a profissionais da advocacia e medicina. O decreto não foi revogado até hoje e segue válido.

A loira, inclusive, já usou a lei como respaldo durante uma briga com a influenciadora digital Rainha Matos em dezembro do ano passado.

Durante a Farofa da Gkay, Deolane e Matos brigaram durante o evento (e mostraram o desentendimento nos stories do Instagram), e a influenciadora digital provocou a advogada ao dizer que “doutora é quem tem doutorado”.

A loira prontamente rebateu. “Doutora por excelência, vai reclamar com Deus, vai reclamar com Dom Pedro, que nos concedeu o título. Bacharéis em direito, inscritos nos quadros da OAB, é doutor por excelência. Atura ou surta”, debochou. Ela também disse que Rainha Matos não entendia nada sobre leis.

Deolane é formada em Direito e é especializada em advocacia criminalista. Ela mantém o escritório Bezerra Advogados & Associados, em São Paulo, no qual também trabalham suas irmãs, Dayane e Daniele. As três irmãs também mantém um canal no YouTube, no qual lançaram o próprio reality show, intitulado “As Doutoras”, onde mostram suas rotinas pessoais e profissionais.

Além do programa, Deolane atacou de DJ no ano passado e lançou sua própria festa chamada “Baile da Doutora”, que se tornou um sucesso com ingressos esgotados por onde passou.

Deolane não perde a oportunidade de ostentar o título. Quando a cantora americana Taylor Swift recebeu o título de doutora honorária de artes plásticas pela Universidade de Nova York, a advogada comemorou a conquista da estrela. “Feliz em saber que agora a Taylor Swift é doutora também, cadê o feat?”, escreveu.

A Fazenda 14: veja como era Deolane Bezerra antes da fama

De onde vem a fortuna de Deolane Bezerra?

Deolane Bezerra não esconde a vida de luxo que leva e sempre exibe seus novos ‘mimos’ em suas redes sociais. Além de advogada criminalista de sucesso, a loira também é influenciadora digital e soma mais de 15 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, ela se tornou empresária ao lançar sua própria linha de produtos de beleza e cosméticos. Também já se arriscou na música ao lançar a faixa ‘Meu Menino’ no ano passado, em homenagem ao seu ex-noivo Mc Kevin, morto em 2021.

Antes mesmo de ser uma das mais famosas influenciadoras digitais, Deolane já acumulava uma fortuna. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, a doutora rebateu as acusações de que teria se aproximado de Kevin por interesse. “Eu sempre tive mais dinheiro que o Kevin, sempre. Ele nunca precisou do meu dinheiro para viver e eu nunca precisei do dinheiro dele”, declarou.

A advogada frequentemente publica fotos de compras em grifes como Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, entre outras, além de ter uma coleção de carros de luxo, que incluem um Porsche 911 Carrera Cabriolet, avaliado em mais de R$ 1,4 milhão, uma Land Rover, modelo DISC D300 HSE, avaliado em R$ 648.200,00, e uma picape RAM 2500 Laramie, de R$ 485 mil.

No entanto, em agosto deste ano, Deolane foi alvo de uma investigação da Polícia Civil por ter “negócios duvidosos”. De acordo com informações divulgadas pelo SBT News no mês passado, a empresa da qual a famosa é sócia movimentou quase o triplo do limite permitido. Em julho, sua mansão há havia sido alvo de um mandato após o Ministério Público investigar o aplicativo Betzord, empresa para qual a advogada fez publicidade. Alguns de seus itens de luxo foram apreendidos.